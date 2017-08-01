Новые сети: Tele2 запустила 4G в Волгограде и Перми

MForum.ru
01.08.2017,
Tele2 продолжает наращивать охват сетями 4G/LTE в Волгоградской области (запуск был в субботу) и Пермском крае. Пока что услуги доступны в крупнейших городах, но оператор обещает продолжать наращивание покрытия.
В Волгоградской области Tele2 запустила услугу 4G/LTE в Волгограде, а также в Волжском, Камышине, Городище, Михайловке. В зоне покрытия сетей LTE - более 65% населения региона.
В Пермском краю оператор начал предоставлять услуги у в Перми, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кунгуре и Чайковском.
В каждом из регионов Tele2 задейстовавал диапазоны 800 МГц и 1800 МГц. Это обеспечивает хороший охват территории и неплохой уровень проникновения сигнала в помещения. Tele2 задействовала решение Ericsson.
В этом году - это уже 13 и 14 запуск сетей LTE Tele2 в различных регионах России. До конца 2017 года оператор намеревается охватить услугами еще 11 субъектов РФ. Это значительно сократит имеющийся пока что разрыв с операторами "большой тройки" по числу регионов, где предоставляются услуги LTE.
Сети LTE Tele2 работают в 39 субъектах РФ: в Москве и С.Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Орловской, Омской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях, Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хакачия, Краснодарском крае, Республике Адыгея, Пермском крае, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком АО.
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