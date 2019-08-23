Телеком: Александр Соболев, блиц-интервью в кулуарах показа пилотной зоны 5G МегаФон в Москва-сити

23.08.2019, MForum.ru

После официальной части - показа первого кейса практического использования 5G в Москве геймерами, была возможность немного пообщаться с Александром Соболевым (А.С.), директором по стратегии и развитию бизнеса "МегаФон".

Александр Соболев рассказывает о 5G МегаФон в Москва-Сити.

Вопрос создания единого инфраструктурного оператора 5G решен?

А.С.: Сейчас такой вопрос не обсуждается, обсуждается расчистка частот.

Считаете ли вы, что частотные назначения для поддержки 5G должны будут принадлежать каждому из операторов, которые будут строить сети 5G?

А.С.: Мы считаем, что спектр это ключевой стратегический ресурс компании и отстаиваем позицию, что он должен сохраняться за оператором. Спектр должен принадлежать оператору.

Действительно ли президент РФ согласился с силовиками в том, что нецелесообразно выдавать гражданским операторам частоты 3.4-3.8 ГГц?

А.С.: Остается возможность провести рефарминг этой полосы, но понятно, что для этого нам как-то нужно договориться с ведомствами. Это непростая история, учитывая то, что они уже скоммуницировали свою позицию. Но мы не унываем и надеемся на получение этого спектра.

Кроме шуток, диапазон 3.4-3.8 ГГц это ключевой диапазон на получение частот в котором мы рассчитываем. Если у нас его не будет, связь 5G в стране будет развиваться тяжелее и медленнее.

В октябре 2019 года Минкомсвязи, по словам зам.министра Олега Иванова, собирается подавать заявку в МСЭ на другие диапазоны. Если в МСЭ стандартизуют диапазон, например, 4.4-4.99 ГГц под 5G, это упростит жизнь российским операторам?

А.С. Практически никто не развивает этот диапазон. А вендоры руководствуются бизнес-логикой. Если маленькие рынки, то кто будет производить под них абонентские терминалы? То есть какие-то устройства будут, поскольку есть страны, где будет 5G в этом диапазоне. Но в фокусе мирового развития 5G - диапазоны 3.4-3.8 ГГц и 26 ГГц.

У нас сейчас в 2.6 ГГц развернуто LTE, у нас текущие частоты, которыми мы располагаем, в значительной части задействованы под сеть 4G/LTE. Получается, что для нас единственный выход это 3.4-3.8 ГГц.

Частоты 4.4-4.99 ГГц это, конечно, замечательная история, если нам их выделят. Там спектра чуть побольше. Но развитие 5G в этом случае обойдется дороже и будет разворачиваться медленнее.

А что с частотами цифрового дивиденда? Их не получится задействовать под 5G? 700-й, 800-й диапазоны? Есть ли проблемы с использованием этого диапазона?

А.С.: Там не хватает ширины спектра для того, чтобы обеспечить скорости 5G. Это хороший диапазон для того, чтобы обеспечивать обширное покрытие, но там скорости [передачи данных] никакой не будет.

Есть проблемы с использованием этих диапазонов. Они сейчас решаются. С переходом телевидения на цифру, появляется возможность начать использовать эти частоты.

И какой сейчас статус в отношении возможности использования этих диапазонов?

А.С.: Такой же, как и 10 лет тому назад. (Смеется) Ладно, я утрирую, на самом деле процесс уже идет. Уже и в странах СНГ начали переходить на цифру. Думаю в течение 2-3 лет у нас появится возможность использовать спектр в этих диапазонах. Но это мое личное мнение, решения будут принимать регуляторы.

Есть же решение не давать этот спектр операторам... не делить его.

А.С.: Вместе с лицензиями LTE мы получили частоты 700-го и 800-го диапазонов. Там сейчас действуют существенные ограничения, которые не дают нам их фактически использовать. То есть, в принципе, спектр у нас уже есть. Проблема в том, что, во-первых, он немного не соответствует стандартам, а во-вторых там телевидение. Вот если мы сможем добиться некоторых "подвижек", немного подравнять полосы, тогда мы сможем эти частоты задействовать. Но это еще нужно будет согласовать с заинтересованными ведомствами.

Это нужно с силовиками согласовывать? Или это вопрос, который решает ГКРЧ?

А.С. У нас в стране нужно согласовывать все со всеми.

А сегодняшняя история, сегодняшний показ, на каких частотах?

А.С.: Отличный вопрос! К сожалению, не на 3.4-3.8 ГГц. Была бы она на 3.4-3.8 ГГц, мы были бы счастливы. Поэтому и пытаемся как-то решить задачу с получением частот в этом диапазоне. Мы не опускаем руки и не оставляем надежду.

А сегодня на каких частотах был показ?

А.С.: Хотелось бы, чтобы это были 3.4-3.8 ГГц. (Смеется).

Частоты миллиметрового диапазона нужно использовать, если требуется получить небольшую задержку распространения сигнала?

А.С. Не обязательно. Задержка определяется прежде всего устройством опорной сети и радиомодулем в базовой станции. Есть современные алгоритмы, которые позволяют значительно сократить задержки. В сетях 5G задержки примерно в 10 раз сокращены относительно задержек в сетях LTE, просто логика работы сети другая. Это связано с алгоритмом обработки пакетов данных базовой станцией.

То есть задержки в 3-5 мс можно достичь и на частотах ниже 1 ГГц?

А.С. Да, можно. На любых частотах.

Поддерживает ли инсталляция хендовер?

А.С. Здесь стоит одна базовая станция, так что некуда делать хендоверы.

А в целом решение Huawei 5G для диапазона миллиметровых волн поддерживает сейчас хендоверы?

Представитель Huawei (не знаю его имени): Если мы говорим про миллиметровый диапазон, то пока что он "заточен" на сценарий FWA (Fixed Wireless Access - фиксированный беспроводный доступ), прямой доступ без поддержки мобильности терминала. Если необходима будет мобильность, это не проблема ее прописать.

Какова предельная скорость передачи данных для представленного Huawei CPE?

Представитель Huawei: до 4.8 Гбит/c.

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теги: телеком пятое поколение гейминг Dota2 МегаФон Huawei