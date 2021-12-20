5G: ВымпелКом протестировал B2B AR-очки с 5G подключением

MForum.ru

5G: ВымпелКом протестировал B2B AR-очки с 5G подключением

20.12.2021, MForum.ru

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Подразделение "билайн бизнес" и АО "Инлайн груп" провели тесты AR-очков с подключением 4G/5G. Очки были подключены к серверной части программной платформы ИКСАР.

 

 

По задумке, использование таких очков и соответствующего программного обеспечения сотрудниками предприятия позволит им получать дополнительную информацию из сети, например, инструкции, что и как делать, от удаленного эксперта.

Очки не требуют применения внешних модемов, т.к. встроенный в них модуль обеспечивает непосредственное подключение к сети 4G/5G.

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом»: «Цифровизация меняет не только отдельные виды бизнеса, но и целые отрасли. Мы уверены, что AR-очки скоро станут таким же привычным и удобным рабочим атрибутом полевых сотрудников, каким сегодня является планшет или мобильный телефон. Технологии нельзя игнорировать, иначе компания рискует не только отстать от конкурентов, но и вовсе остаться не у дел».

Игорь Гулянский, директор по инновациям АО «Инлайн Груп»: «Мы довольны результатами тестирования, и я убежден, что наше решение подойдет многим отраслям и бизнесам. С его помощью компании станут оперативнее во всех отношениях, а их сотрудники станут мобильнее и увереннее. Наличие всей необходимой информации в нужном месте и в нужное время – залог принятия правильных решений и верно выполненных задач».

Пресс-релиз компании

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теги: гейминг G-Core Labs билайн Вымпелком дополненная реальность

© Алексей Бойко, MForum.ru

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