AR/VR: МТС проведет AR-показ коллекций российских дизайнеров в Москве и Санкт-Петербурге

MForum.ru
14.12.2022,
Новые технологии, когда быстрее, когда медленнее, но прокладывают себе дорогу. Это касается, в частности, технологии AR - дополненной реальности (от англ. augmented realty). МТС уже не первый раз обращается к этому инструменту, вспомнить хотя бы забавную задумку для продвижения сервиса Строки. На этот раз с помощью инструмента AR планируется провести мета-показ российских дизайнеров Street WeAR в ТЦ "Европейский" в Москве и в ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге.
Как поучаствовать и чего ожидать?
На мобильный телефон надо будет скачать по ссылке из QR-кода мобильное приложение WeAR.
Запустив приложение, останется навести камеру на скульптуру, после чего она "оденется" в один из представленных в приложении аутфитов. В ТЦ Европейский скульптуры установлены внутри здания - в атриуме Рим, а в санкт-петербургском ТРЦ Галерея скульптуры расположены над главным входом. Получится увидеть примерно такое:
В проектах участвуют коллекции 10 дизайнеров.
Через приложение также можно поделиться фотографией понравившегося образа в соцсетях или оформить заказ в режиме онлайн. Информация об участниках проекта, а также о других российских дизайнерах собраны на карте "Знаем лично" - проекта поддержки малого бизнеса, созданного командой МТС Твой бизнес.
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теги: МТС AR дополненная реальность
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