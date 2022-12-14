AR/VR: МТС проведет AR-показ коллекций российских дизайнеров в Москве и Санкт-Петербурге

14.12.2022, MForum.ru

Новые технологии, когда быстрее, когда медленнее, но прокладывают себе дорогу. Это касается, в частности, технологии AR - дополненной реальности (от англ. augmented realty). МТС уже не первый раз обращается к этому инструменту, вспомнить хотя бы забавную задумку для продвижения сервиса Строки. На этот раз с помощью инструмента AR планируется провести мета-показ российских дизайнеров Street WeAR в ТЦ "Европейский" в Москве и в ТЦ "Галерея" в Санкт-Петербурге.

Как поучаствовать и чего ожидать?

На мобильный телефон надо будет скачать по ссылке из QR-кода мобильное приложение WeAR.

Запустив приложение, останется навести камеру на скульптуру, после чего она "оденется" в один из представленных в приложении аутфитов. В ТЦ Европейский скульптуры установлены внутри здания - в атриуме Рим, а в санкт-петербургском ТРЦ Галерея скульптуры расположены над главным входом. Получится увидеть примерно такое:

В проектах участвуют коллекции 10 дизайнеров.

Через приложение также можно поделиться фотографией понравившегося образа в соцсетях или оформить заказ в режиме онлайн. Информация об участниках проекта, а также о других российских дизайнерах собраны на карте "Знаем лично" - проекта поддержки малого бизнеса, созданного командой МТС Твой бизнес.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС AR дополненная реальность