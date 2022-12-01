Маркетинг: МТС и московская подземка "оживят" карты Тройка технологией AR

01.12.2022, MForum.ru

Оригинальный способ для продвижения книжного сервиса "Строки" задействовали в МТС совместно с московским метро. Компания обещает "оживить" карты "Тройка" с использованием технологии дополненной реальности (AR).

Как это работает?

Необходим смартфон с камерой и карта "Тройка". Сканируем QR-код на любом постере МТС "Строки" в вагоне, получая ссылку для перехода на лендинг проекта, и затем направляем смартфон на лицевую сторону транспортной карты - на экране должен будет появиться 3D-мир литературных бестселлеров.

«Как известно, очень многие люди читают в метро. Все чаще при этом используются не бумажные книги, а смартфоны. Именно поэтому мы, представляя цифровой книжный сервис «Строки», сделали проект на стыке технологий и чтения, реализовав его в новом вовлекающем формате. Надеемся, идея найдет отклик у пассажиров московского метрополитена. Тем, кто привык к традиционному чтению, откроет новый удивительный мир цифровых возможностей, а тем, кто не мыслит себя без гаджета, — покажет новые способы его использования в дороге и увлекательность литературных миров. Мы благодарим наших партнеров – и Московское метро и издателей, предоставивших свои произведения для проекта», — комментирует директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

Тем, кто познакомится с проектом "Строки" через промо в метро, обещан бесплатный доступ к книжному сервису на месяц по специальному промокоду.

пресс-релиз МТС

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теги: маркетинг Строки МТС AR дополненная реальность книжные сервисы