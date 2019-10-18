Телеком: Билайн и GoTech выбрали стартапы для тестирования в пилотной зоне 5G

MForum.ru
18.10.2019,
Билайн (ВымпелКом) в рамках номинации Digital Experience конкурса технологических стартапов GoTech 2019 выбрал проект компании Кластер и мобильный сервис FlyPenny.
Кластер – разработчик систем умного дома, объединяющий устройства и инженерные системы в доме в единую панель управления. Стартап задействует наработанные технологии по безопасности и надежности проводной системы умного дома, и интеграции в них беспроводных систем на базе 5G по управлению десятками видов устройств.
FlyPenny - мобильный сервис монетизации благодарности для увеличения продаж до начала покупок. В будущем сервис позволит посетителям магазинов автоматически получать на свой смартфон благодарность и 1 рубль для скидки от BLE-метки (Bluetooth Low Energy), а магазинам - принимать благодарности на Smart-кассах («умных» кассах). Также решение будет полезно водителям - при нахождении в зоне действия дорожного знака со встроенной BLE-меткой они смогут автоматически получать на свой смартфон благодарность и 1 рубль для скидки при условии соблюдения скоростного режима. Кроме того, пользователи могут перечислять благодарности благотворительным фондам, можно настроить автоматические ежедневные списания. Стартап готовится к запуску пилотного проекта с Билайн, в рамках которого протестирует свою технологию в сети связи пятого поколения.
Стартапам предоставят возможность тестировать и дорабатывать решения в пилотной зоне 5G Билайн в Сколково.
Билайн уже второй год поддерживает GoTech (18+) и ищет перспективные проекты, которые будут использовать технологии 5G и IoT (интернет вещей) в следующих направлениях:
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теги: телеком Билайн GoTech пятое поколение 5G
© Алексей Бойко,
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