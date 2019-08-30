Телеком: Билайн и GoTech привлекают стартапы для развития 5G

MForum.ru
30.08.2019,
ВымпелКом вновь стал партнером конкурса технологических компаний GoTech, учредив номинацию 5G Digital Experience. Оператор ищет разработчиков и технологические стартапы для запуска инновационных продуктов в области 5G, IoT и не только. Победители получат возможность тестировать свои проекты на специальной технической платформе Билайн, созданной для работы в сетях 5G.
Основные направления, которые интересуют Билайн:
Также могут быть интересны команды разработчиков и стартапы, которые смогут представить:
Отдельное внимание будет уделено социально ориентированным проектам, направленным на решение проблем людей с ограниченными возможностями и стартапам в области m-health.
Почему стоит участвовать в конкурсе?
Например, потому, что по итогам конкурсов 2017-2018 годов, ВымпелКом начал сотрудничать с несколькими проектами, включая:
Cloud Interpreter – разработанная стартапом платформа помогает людям со слуховыми ограничениями преодолеть языковой барьер и получить консультации по использованию сервисов компании. Билайн внедрил платформу в тариф «Социальный пакет», созданный специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Теперь люди, испытывающие сложности со слухом, могут зайти на неё с помощью сайта или мобильного приложения и получить помощь специальных консультантов в удобном для них формате;
PharmMarket - команда разработчиков предложила площадку, которая объединяет малую и среднюю аптечные розницы и фармацевтические компании. Билайн внедрил эту технологию в приложение «Мой Билайн», и теперь клиенты компании могут покупать товары аптечного ассортимента по выгодным ценам за счет скидок и программ лояльности.
Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн: «Сегодня 5G—это одна из самых широко обсуждаемых технологий. И хотя пока в России и европейских странах поиск решений в этой области носит больше экспериментальный характер, нам важно предвосхищать развитие тех технологий, которые будут определять рынок буквально завтра. И конечно, поиск таких решений и идей в стартап-среде – самый логичный и перспективный для нас ход с точки зрения построения действительно работающих моделей будущего. А возможность совместного теста на пилотной зоне 5G Билайн в Сколково – это реальный шаг к жизненной проверке гипотез и предлагаемых решений».
Прием заявок открыт до 20 сентября на сайте https://www.gotech.vc/contest. Форум GoTech Arena (https://gotech.vc), где состоится финал номинации, пройдет в Москве 15 октября.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом конкурсы стартапы
© Алексей Бойко,
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