MWC2018: Крупнейшие игроки IT-отрасли объединяются в Международную ассоциацию 5G-слайсинга

03.03.2018, MForum.ru

Сетевой слайсинг позволяет адаптировать сети к потребностям конкретного клиента

Ассоциация будет изучать новые модели сотрудничества между операторами и представителями вертикальной отрасли

Технические исследования и клиентские испытания позволят протестировать возможности 5G-слайсинга

Барселона, Испания – 28 февраля 2018: China Mobile, Deutsche Telekom, Digital Domain, Fraunhofer FOKUS, GE, Huawei, CEPRI of SGCC, Tencent, TIM и Volkswagen AG объявили о создании Ассоциации 5G-слайсинга (5G Slicing Association). Ассоциация будет заниматься требованиями вертикальной отрасли и потенциалом использования 5G-слайсинга в формировании новых бизнес-моделей. Участники проекта будут изучать ключевые технические вопросы, сотрудничать с организациями-разработчиками отраслевых стандартов (SDO) и проводить испытания для проверки возможностей 5G-слайсинга.

Сети 5G существенно ускорят передачу данных, сократят значения задержки и представят новый уровень надежности, производительности и эффективности сети в целом по сравнению с предыдущими поколениями. Кроме того, технология 5G может стать важным инструментом повышения производительности и движущей силой цифровой трансформации во многих вертикальных отраслях. В контексте быстрого развития таких сфер использования, как дополненная реальность, виртуальная реальность, автономный транспорт и «умные фабрики», сетям 5G необходимо быть более интеллектуальными, гибкими и ориентированными на требования клиентов из вертикальных отраслей.

Как ключевой элемент технологии 5G сетевой слайсинг обеспечивает возможности гибкой адаптации к индивидуальным потребностям, что позволяет эффективно создавать специализированные сети с гарантированными сервисами для различных сценариев использования. Адаптируя сеть 5G под коммерческие потребности, сетевой слайсинг создает новые технологические и коммерческие возможности для ИКТ-сектора и других вертикальных отраслей. Участники этой ассоциации будут тесно сотрудничать друг с другом, чтобы в полной мере реализовать существующий потенциал. Основные сферы деятельности ассоциации:

Разработка общеотраслевой технической концепции слайсинга

Изучение и определение сценариев использования слайсинга в различных отраслях, выработка требований

Координирование работы организаций-разработчиков стандартов в области комплексного слайсинга и участие в формировании сопутствующих стандартов

Проведение испытаний технологии слайсинга для бизнес-объектов

Международная ассоциация 5G-слайсинга (5G Network Slicing Association) готова принимать в свои ряды новых партнеров, участвующих в процессе цифровой трансформации различных отраслей, включая ИКТ, вертикальную отрасль и даже более объемную экосистему и цепочку формирования ценности. Ассоциация тесно сотрудничает с GSMA Network Slicing Taskforce (NEST), которая готова включить требования в процесс стандартизации.

«Создание этой Ассоциации будет способствовать сотрудничеству между представителями различных секторов. Координация взаимодействия мобильной и вертикальной отраслей направлена на реализацию новых разработок в области 5G-слайсинга с прицелом на коммерческий запуск услуг связи 5G. Мы будем вместе изучать разнообразные требования вертикальной отрасли, разрабатывать и тестировать комплексные 5G-решения. Соответственно, мы добьемся повышения качества улучшенной широкополосной мобильной связи eMBB, пользуясь возможностями мобильных сетей следующего поколения. В перспективе сети 5G будут обеспечивать доступ к мобильному интернету в любом месте и в любое время», — комментирует Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления 5G компании Huawei.

Меморандум, излагающий позицию Ассоциации 5GSA, можно загрузить по ссылке

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Обзор MWC2018 можно найти здесь

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