Пресс-релизы: Компания Qualcomm существенно расширяет возможности использования беспроводной сети до уровня технологии 5G при помощи решений 60 Ггц 802.11ay

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Пресс-релизы: Компания Qualcomm существенно расширяет возможности использования беспроводной сети до уровня технологии 5G при помощи решений 60 Ггц 802.11ay

16.10.2018, MForum.ru

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Первые отраслевые решения 11ay для мобильных устройств и инфраструктуры стали прорывом в области пропускной способности сети в 10 Гбит/с и предоставили возможности для новых и улучшенных вариантов использования.

Сан-Диего — 16 октября 2018 г. — «Qualcomm, Inc.», дочерняя компания «Qualcomm Incorporated» (наименование на бирже «NASDAQ»: «QCOM»), сегодня анонсировала создание семейства чипсетов QCA64x8 и QCA64x1 с поддержкой частоты беспроводной сети 60 ГГц, обеспечивающих скорость работы сети в 10+ гигабит в секунду (Гбит/с) и задержки, соответствующие задержкам в проводной сети, установив при этом новый отраслевой стандарт энергосбережения для более продолжительного времени работы батареи питания устройства. По мере наступления эпохи новых возможностей подключения и взаимодействия возрастет доверие к технологии миллиметровых волн (mmWave), что придаст мощный импульс развитию новых беспроводных технологий, таких, как передача потокового видео сверхвысокой четкости, виртуальная/дополненная реальность (VR/AR), трансляция с экрана мобильного устройства и беспроводная фиксированная сетчатая транспортная сеть. Компания «Qualcomm Technologies» располагает портфелем Wi-Fi-устройств, работающих в частотном диапазоне 60 Ггц и обладающих достаточной гибкостью для решения таких непростых задач. В этих устройствах используются уникальные возможности, поддерживающие новые технологии распознавания в беспроводной сети в диапазоне 60 ГГц, такие как определение пространственной близости и присутствия, распознавание жестов, мапирование помещений с определением точного расположения, улучшенное распознавание черт лица. Компания «Qualcomm Technologies» выводит на рынок инновационное решение в виде Wi-Fi-устройств, работающих в диапазоне 60 ГГц с оптимизациями на основе спецификации 802.11ay, что обеспечивает высочайшие в своем классе скорости беспроводной передачи данных в диапазоне 60 ГГц и непревзойденное качество покрытия.

«Технологии миллиметровых волн (mmWave) обладают огромным потенциалом для выхода на новый уровень ожиданий пользователя, и компания «Qualcomm Technologies» остается бесспорным лидером в области mmWave-решений, представив первую в мире лицензированную 5G-антенну и нелицензированный Wi-Fi-приемопередатчик, работающий в диапазоне 60 ГГц», – подчеркнул Рахул Пател (Rahul Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер направления сетевых технологий и устройств подключения «Qualcomm Technologies, Inc». «Наши решения 11ay разработаны с учетом возможности поддержки обширной взаимосвязанной системы смартфона, маршрутизатора или фиксированных платформ беспроводного доступа, и эти решения обеспечивают отрасль ключевыми конструктивными элементами, необходимыми для достижения нового уровня надежности и качества подключения».

В компании «Qualcomm Technologies» разработано абсолютно новое семейство Wi-Fi чипсетов 11ay для устройств, работающих в диапазоне 60 ГГц: QCA6438 и QCA6428 для инфраструктуры и фиксированного беспроводного доступа, и QCA6421 и QCA6431 для мобильных приложений. Ранее в этом году компания «Qualcomm Technologies» и Facebook объявили о начале совместной работы по обеспечению высокоскоростного интернет-соединения на основе технологии Facebook Terragraph посредством разработки многоузловой беспроводной системы на основе чипсетов QCA6438 и QCA6428. В отличие от диапазонов частот 2.4 и 5 ГГц, широко используемых в беспроводных сетях по всему миру, беспроводная сеть на основе технологии mmWave в диапазоне 60 ГГц представляет собой систему с низким уровнем помех, с увеличенной пропускной способностью, мультигигабитными скоростями и сверхнизкой задержкой передачи данных. Данные характеристики делают беспроводную сеть в диапазоне 60 Ггц идеально подходящей для широкого спектра беспроводных взаимосвязанных систем, объединяющих мобильное устройство, предприятие, наружное транзитное соединение и умный дом.

«Мы рады сотрудничеству с компанией «Qualcomm Technologies» по разработке решений 60 ГГц на основе технологии Facebook Terragraph и чипсетов компании «Qualcomm Technologies», – отметил Ануй Мадан (Anuj Madan), менеджер по продукту в Facebook. «Предоставляя поставщикам услуг возможность предлагать высококачественное подключение к интернету в густонаселенных городских районах и в пригороде, мы способствуем подключению все большего числа людей к высокоскоростному интернету»

Благодаря скорости, равной двузначному числу гигабит в секунду, новое семейство решений обеспечивает задержку передачи данных, эквивалентную задержке в проводной сети, что позволяет реализовать новые впечатляющие возможности в области игр и развлечений, такие как воспроизведение потокового видео/аудио в формате 4К, виртуальная трансляция без задержек с экрана мобильного устройства на развлекательную систему, создающие реальный эффект присутствия возможности виртуальной и дополненной реальности; и при этом обеспечивается высокая энергоэффективность, позволяющая значительно увеличить время работы батареи питания.

«Поскольку потребители во всем мире все больше используют мобильные устройства в игровой и развлекательной сферах, они ожидают безукоризненной работы и ярких впечатлений на основе беспрецендентной скорости и сверхмалой задержки передачи данных»,– говорит Брайан Чанг (Bryan Chang), генеральный директор подразделения компании «ASUS Mobile». «Наша новейшая линейка мобильных устройств бренда Republic of Gamers (ROG), в которых эффективно используются существующие решения беспроводной сети в диапазоне 60 ГГц компании «Qualcomm Technologies», разработана специально с учетом высоких запросов, предъявляемых к играм для мобильных устройств. Мы рады видеть, что компания «Qualcomm Technologies» продолжает процесс внедрения своих инновационных решений на основе беспроводной сети в диапазоне 60 ГГц».

Отличительные характеристики беспроводной сети в диапазоне 60 ГГц выходят за пределы высокопроизводительной пропускной способности, поскольку новые чипсеты компании «Qualcomm Technologies» обеспечивают уникальные, постоянно активные возможности распознавания беспроводной сети, позволяя устройствам идентифицировать людей, предметы, движения и определять местонахождение вне зависимости от условий освещения. Как сетевые, так и мобильные устройства могут использовать эти новые функции распознавания беспроводной сети для предоставления новых дифференцированных возможностей конечным пользователям.

«802.11ay предоставляет беспрецедентную возможность выхода в сеть для беспроводных устройств, являясь наилучшей на сегодняшний день альтернативой кабеля и оптоволокна», – утверждает Джон Талли (John Tully), руководитель компании «MikroTik». Новое семейство Wi-Fi-решений 11ay в диапазоне 60 ГГц компании «Qualcomm Technologies» помогает нам обеспечивать пропускную способность беспроводной сети, не уступающую по своему уровню прогнозируемым результатам работы 5G, позволяя бесконечно расширять области использования в рамках предприятия».

Новые чипсеты компании «Qualcomm Technologies» QCA64x8 и QCA64x1 с поддержкой частоты беспроводной сети 60 ГГц уже поступили в продажу. Дополнительную информацию см. на сайте www.qualcomm.com.

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теги: Qualcomm Wi-Fi 802.11ay QCA64x8 QCA64x1

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