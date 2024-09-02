Компоненты: Snapdragon 6 Gen 3 появился на официальном сайте

MForum.ru
02.09.2024,
Новейший чипсет от Qualcomm называется Snapdragon 6 Gen 3, он без официальных анонсов появился на сайте компании в выходные. Новая платформа среднего класса приходит на смену Snapdragon 6 Gen 1. В целом чип похож на Snapdragon 7s Gen 2 с некоторыми понижениями в отделах ЦП и дисплея.
Snapdragon 6 Gen 3 поставляется с восьмиядерным ЦП: четыре ядра Cortex-A78 2,4 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 1,8 ГГц, что соответствует архитектуре установки Snapdragon 7s Gen 2, но немного отстает по тактовой частоте ядер эффективности (7s Gen 2 работают на частоте 1,95 ГГц). Другое отличие заключается в том, что 6 Gen 3 поддерживает дисплеи с разрешением до Full HD+ при частоте обновления 120 Гц, а не 144 Гц, как 7s.
Qualcomm использовала графический процессор Adreno 710. Snapdragon 6 Gen 3 поддерживает как старые версии LPDDR4X, так и новые версии LPDDR5 RAM, но хранилище только типа UFS 3.1. Поддержка подключений на новом чипе также включает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.
Что касается камеры, Snapdragon 6 Gen 3 может обрабатывать одиночный датчик 48 МП для непрерывного считывания, двойные датчики 32 МП и 16 МП или фотосъемку до 200 МП. Кроме того, Snapdragon 6 Gen 3 обеспечивает улучшенную производительность ИИ для таких задач, как отслеживание активности и шумоподавление во время звонков.
Так как Qualcomm не опубликовала официальный пресс-релиз о чипсете информации о его сроках доступности для производителей смартфонов пока нет.
© Антон Печеровый,
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