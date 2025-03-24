Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями

24.03.2025, MForum.ru

Oppo представила в Индии два новых смартфона: F29 и F29 Pro. Новинки поддерживают сети 5G, оснащены емкими АКБ и могут похвастаться крепкими корпусами. Впрочем, термин «новинки» здесь не совсем точен: F29 и F29 Pro аналогичны доступным в Китае смартфонам A5 и A5 Pro.

Главное преимущество F29 – прочность. Смартфон сертифицирован по стандартам IP69, IP68 и IP66 в части воздействия пресной воды. Однако Oppo заявляет, что пошла дальше и сделала телефон устойчивым к 18 различным жидкостям, включая кокосовую воду, спортивные напитки, посудомоечную машину и даже жидкость для омывателя лобового стекла. F29 5G также рассчитан на работу до 4 часов при температуре до -35 градусов по Цельсию.

Аппаратная часть Oppo F29 базируется на чипсете Snapdragon 6 Gen 1. Смартфон оснащен 6,7-дюймовой AMOLED-панелью разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Разрешение селфи-камеры – 8 МП. На задней панели размещены 50 Мп основной и 2 Мп вспомогательный (монохромный) сенсоры.

Oppo F29 оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт. Толщина всего 7,7 мм, вес 185 граммов. Компания заявляет, что использовала сверхпрочную материнскую плату, рамку из алюминиевого сплава, усиленные углы с алмазной огранкой и защиту Gorilla Glass 7i спереди.

В программной части Oppo F29 базируется на ColorOS 15 поверх Android 15 и предлагает некоторые функции ИИ, такие как Clarity Enhancer, Eraser, Reflection Remover и Unblur изображений с движущимися объектами.

Oppo F29 5G поставляется в цветах Solid Purple или Glacier Blue. Цена новинки 23 999 индийских рупий (280 долл. США/255 евро) за веррсию 8/128 ГБ и 25 999 индийских рупий (300 долл. США/280 евро) за вариант 8/256 ГБ. Начало продаж – 27 марта.

Отличием Oppo F29 Pro стал изогнутый экран с четырьмя углами и еще более прочная конструкция. Есть дополнительная сертификация MIL-STD-810H, гарантирующая его устойчивость к плесени, солнечному излучению и накоплению льда.

6,7-дюймовый AMOLED-дисплей защищен прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Разрешение сэлфи камеры выросло до 16 Мп.Чипсет – MediaTek Dimensity 7300 в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ. Тыловая камера не изменилась – 50-мегапиксельный основной сенсор в сочетании с 2-мегапиксельным монохромным датчиком.

Oppo F29 Pro получил аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью до 80 Вт. Компания заявила, что 20 минут достаточно, чтобы заполнить 45% аккумулятора, а зарядка работает даже в экстремальных погодных условиях.

Oppo F29 Pro доступен для предварительного заказа в белом Marble White или черном Granite Black. Цены составляют 27 999 индийских рупий (325 долларов США/300 евро) за версию 8/128 ГБ, 29 999 индийских рупий (350 долларов США/320 евро) за 8/256 ГБ и 31 999 индийских рупий (370 долларов США/340 евро) за 12/256 ГБ. Старт продаж – 1 апреля.