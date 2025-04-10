Слухи: Realme Neo 7 Pro с Dimensity 9400e могут представить в мае

10.04.2025, MForum.ru

Realme представит Realme GT 7 в Китае в конце этого месяца. Бренд уже подтвердил, что он будет оснащен чипсетом Dimensity 9400 Plus. Новая утечка показывает, что бренд работает над новым устройством линейки Realme Neo 7.

Realme уже выпустила смартфоны Realme Neo 7, Neo 7 SE и Realme Neo 7x в Китае. Эти устройства оснащены чипсетами Dimensity 9300 Plus, Dimensity 8400 и Snapdragon 6 Gen 4, соответственно. Надежный информатор Digital Chat Station заявил, что бренд работает над четвертым телефоном серии Neo 7. Хотя название устройства не разглашается, вполне вероятно, что бренд назовет его Realme Neo 7 Pro.

Информатор добавил, что Neo 7 Pro будет оснащен чипсетом Dimensity 9400e и дебютирует в мае. Остальные подробности об этом устройстве не раскрываются. Зато в новом посте в социальной сети Weibo информатор говорит о OnePlus Ace 5s и Ace 5V с чипсетами Dimensity 9400+ и 9400e, которые будут представлены на китайском рынке также в мае.

Что касается производительности Dimensity 9400e, информатор утверждает, что чипсет представляет собой незначительное обновление с настроенными ядрами по сравнению с существующим чипом Dimensity 9400. Тем не менее, новый чип может обеспечить лучшую производительность, чем недавно представленный чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, набрав 2,1 млн баллов в AnTuTu и достигнув около 95 кадров в секунду в графическом тесте Aztec 1440p.

Таким образом, можно сделать вывод, что Realme Neo 7 Pro разработан, чтобы конкурировать с будущими телефонами на базе Snapdragon 8s Gen 4 и Dimensity 9400e, включая Ace 5V, iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro.

Realme Neo 7