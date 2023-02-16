Мобильные платформы: Qualcomm представил системы модем-RF Snapdragon X75 и X72

16.02.2023, MForum.ru

В новой платформе X75, построенной по новой архитектуре, есть две ключевых особенности. Новая система модем-RF соответствует требованиям уже не просто сетей 5G, но 5G Advanced-ready (в терминах 3GPP Rel 17 и Rel 18). В частности, обеспечена поддержка не только диапазонов ниже 6 ГГц, не только работы в миллиметровом диапазоне частот, но также и спутниковых подключений, возможных там, где платформа не сможет найти сотовую сеть. И поддержка Wi-Fi 7.

Вторая особенность - поддержка фиксированного беспроводного доступа 5G Advanced-ready за счет платформы Qualcomm FWA Gen 3.

Для любителей ассоциировать 5G и повышенный расход энергии, отмечу, что новая система потребляет на 20% меньше энергии, по крайней мере, по заверениям производителя. Вдобавок уменьшена площадь чипов, что немаловажно для разработчиков платформ для смартфонов.

Система X75 поддерживает самые различные варианты агрегации полос частот, вплоть до 5 полос в FR1 (до 6 ГГц) и до 10 полос в миллиметровых диапазонах. Впрочем, на существующих сетях 5G эти режимы пока что не встретить, но теперь появился смысл это неспешно внедрять.

Режим MIMO поддерживается не только в DL, но и в UL.

В целом X75, это высокопроизводительная система на основе 4-ядерного процессора Qualcomm® 5G AI Processor Gen 2 со встроенным аппаратным тензорным ускорителем. Встроенный ИИ обеспечивает оптимизацию работы процессора с тем, чтобы достигать более высоких скоростей (до 10 Гбит/с), надежности работы, точности определения местоположения. В частности, это управление радиолучом в миллиметровом диапазоне с помощью встроенных гиродатчиков и системы глобального позиционирования Gen 2.

Платформа использует новые антенные модули Qualcomm QTM565, которые идут на смену модулям QTM545/QTM547.

Разумеется предприняты меры для увеличения срока службы батареи. Поддержка Qualcomm DSDA Gen 2 позволяет одновременно использовать 5G/4G Dual Data на двух SIM-картах.

X72 - решение 5G модем-антенна для аппаратов средней ценовой категории. Поэтому в нем предел достижимых скоростей скачивания данных - 4.4 Гбит/с.

X75 появится в коммерчески доступных смартфонах во второй половине 2023 года.

Будет интересно, что выкатит MediaTek, но вряд ли мы увидим что-то сравнимое уже сейчас. Да и в премиальных моделях в любом случае с большей вероятностью будет оказываться Qualcomm, даже в моделях китайских производителей. Нас мог бы удивить также Huawei, но не сейчас, когда эта компания лишилась доступа к передовым производствам чипов.

Что еще более интересно, разрешен ли будет ввоз смартфонов и других гаджетов на базе этой платформы в Россию? Регуляторов может смутить как раз возможность подключения через спутник. А может быть запрет придет, напротив, со стороны США.

Вряд ли стоит отдельного упоминания то, что в России собственные подобные решения отсутствуют и не появятся в ближайшие месяцы и годы.

пресс-релиз Qualcomm

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теги: Qualcomm Snapdragon модем-RF мобильные платформы модемы X75 QTM565

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