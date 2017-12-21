Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность

MForum.ru
21.12.2017,
Китайская компания AllCall продолжает поддерживать интерес к предстоящему релизу смартфона Mix 2. Помимо того, что новинка получит неплохое «железо», ее важным отличием станет реализация функций, ориентированных на расширенную реальность.
Несмотря на попытки активного продвижения виртуальной реальности, эта технология массовой так и не стала. В тоже время элементы дополненной реальности (AR, Augmented Reality) нашли применение в популярных продуктах, а самым ярким примером использования AR стала игра Pokémon Go. Нашлось применение элементам дополненной реальности в iOS 11, которая в сочетании с отличными камерами и мощным «железом» iPhone может принести интересный пользовательский опыт. Аналогичным путем пошли в и AllCall, оснастив Mix2 чипсетом Mediatek Helio P23, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1260х1080 точек и аккумулятором емкостью 3500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Разрешение основной камеры AllCall Mix2 – 16 Мп, фронтальной – 5 Мп. ОС – Android Oreo. Одним словом, вполне сбалансированный современный смартфон, а дополненная реальность (если ее реализация будет на должном уровне) вполне может выделить AllCall Mix2 на фоне конкурентов.
© Антон Печеровый,
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