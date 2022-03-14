Это интересно: Nokia в России - не громкий уход, а простое повышение цен

14.03.2022, MForum.ru

Несколько дней назад компания HMD Global, выпускающая телефоны и смартфоны под брендом Nokia, заявила о своем уходе из России. Однако реальность оказалась иной – устройства все еще доступны в продаже, но по существенно более высоким ценам. Хотя, возможно, речь идет о распродаже остатков.

К примеру, Nokia XR20, базирующийся на Qualcomm Snapdragon 480, оценили в 74 990 рублей. Nokia G21, продажи которого в России начались в середине февраля по цене 15 990 рублей, теперь обойдется в 23 990 рублей. А за 15 990 можно купить лишь Nokia G10. Выросли цены и на другие устройства производителя. Впрочем, с учетом текущих валютных курсов такой рост не является чем-то удивительным. Вопрос лишь в том, будут ли после стабилизации ситуации покупать продукцию этого производителя или ее полностью заместят китайские бренды.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информацииmobileshop.nokia.ru

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