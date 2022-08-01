Анонсы: Представлен Motorola Moto G32 на чипсете Snapdragon 680

MForum.ru
01.08.2022,
Состоялся европейский анонс смартфона Moto G32. Ранее в утечках утверждалось, что этот аппарат будет базироваться на чипсете Unisoc T606, однако реальность оказалась лучше – реальной основой «железа» устройства стал Snapdragon 680.
Спецификации Motorola Moto G32 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления 90 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.
В круглом вырезе дисплея Moto G32 разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Motorola Moto G32 представлена тремя сенсорами – основным разрешением 50 Мп, 8 Мп широкоугольным и 2 Мп макро.
Дактилоскопический сенсор размещен в клавише включения устройства, поддержка NFC присутствует. Также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Цена Moto G32 составит от 210 евро.
© Антон Печеровый,
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