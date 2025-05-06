Слухи: Moto G56 засветился на официальном рендере

MForum.ru
06.05.2025,
Первая информация о смартфоне Moto G56 просочилась еще в марте. Новая утечка показала официальный рендер, раскрывающий полные характеристики устройства.
Диагональ дисплея устройства составляет 6,72 дюйма, разрешение FullHD+ и частота обновления 120 Гц. Яркость достигает 1000 кд/м², а защиту обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 7i.
Основа аппаратной платформы – чипсет Dimensity 7060. Покупатели смогут выбрать версию с 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составит 128 или 256 ГБ. Дополнительно предусмотрен слот для карт MicroSD объемом до 2 ТБ.
Основная камера использует сенсор разрешением 50 МП с диафрагмой f/1.8 (Sony Lytia LYT-600), а ультраширокоугольная – 8 МП (f/2.2). Разрешение фронтальной камеры выросло до 32 МП. Аккумулятор увеличен до 5200 мАч, поддерживается зарядка мощностью 33 Вт.
Moto G56 оснащен стереодинамиками и двумя микрофонами. Поддерживает стандарты Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6. Также отметим защиту от пыли и воды по стандарту IP68/IP69 и сертификацию по ряду параметров MIL-STD-810H.
Интересной особенностью стала разная продолжительность поддержки в зависимости от конфигурации: версия с 4 ГБ ОЗУ получит 1 год обновлений ОС и 3 года обновлений безопасности, а с 8 ГБ – 2 года ОС и 4 года безопасности. Обновления будут выходить раз в месяц.
Moto G56 будет доступен в четырех цветовых вариантах: Pantone Black Oyster, Pantone Gray Mits, Pantone Dazzling Blue и Pantone Dill.
© Антон Печеровый,
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