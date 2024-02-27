5G SA: В Qualcomm уверены, что 5G SA поможет операторам продержаться до появления технологий 6G

27.02.2024, MForum.ru

Александро Хольцман, старший в-п в Qualcomm, уверен, что технология 5G SA позволит операторам мобильной связи оставаться конкурентоспособными до того, как начнется эпоха 6G. Он признает, что пока что внедрение этой технологии остается не столь быстрым, как того ожидали в Qualcomm.

Хольцман заявил MWC Daily News, что SA - это краеугольный камень для внедрения множества наиболее высокотехнологичных функциональностей сетей пятого поколения, таких как сегментирование сетей, беспроводный ethernet, обеспечение работы чувствительных к задержкам приложений, мобильный ШПД с использованием спутников, расширенная реальность и технология NR RedCap - устройства NR с сокращенной функциональностью.

"Вот почему 5G SA это необходимая архитектура для внедрения 5G-Advanced, чтобы обеспечить поддержку новых технологий и ценностей, чтобы операторы мобильной связи могли оставаться конкурентоспособными до того времени, когда они смогут начать внедрение 6G", - заявляет г-н Хольцман.

Однако, менеджер Qualcomm признает, что технология 5G SA внедряется не так активно, как того ожидали. Отмечается, что в ряде случаев переход от 5G NSA к 5G SA может быть сложным делом, в зависимости от ситуации с частотным пулом оператора, например. Мы все еще находимся в начале эпичного развития 5G, уверне Хольцман.

Говоря о возможностях, которые 5G-Advanced предоставляет бизнесу, он отметил, что в числе тех, кто выиграет от внедрения этой технологии уже на первом этапе, будут предприятия, работающие в таких отраслях, как логистика, порты, ЖКХ, большие производства, горнодобыча и шахты. Особенно за счет внедерения различных IoT решений.

Хольцман также подчеркнул значение RedCap, которое по его мнению является ответом 5G на множество пользовательских сценарев, где важны не только возможности 5G, но и такие параметры как ценовая эффективность и эффективность по части энергопотребления. В этом плане 5G выгодно отличается от технологий обеспечения подключенности прежних поколений.

"Архитектура 5G SA предпочтительна для внедрения RedCap устройств. 5G-Advanced может еще более повысить эффективность устройств RedCap, в частности, добавить им функциональность работы через внеземные сети связи, что самым существенным образом расширит географию возможного применения таких устройств.

Источник: MWC Daily News, 26.02.2024

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Мой коммент:

Qualcomm - вендор. А слова представителя любого вендора лучше делить на 2 или на еще большую цифру. Вместе с тем, г-н Хольцман говорит бесспорно логичные и правильные вещи. Зоопарк предыдущих технологий - вериги на пути технологического развития операторов, поддерживать эту инфраструктуру затратно, а эффективность ее оставляет желать много лучшего. Переход на 5G SA очень заманчив - совсем иная, более-менее плоская архитектура, масса выигрышей по части спектральной и энергоэффективности. И светлые перспективы миграции в 5G-Advanced, а там и на 6G.

Минусы и проблемы: Все как обычно будет тормозиться регуляторикой и пулом терминалов на руках у пользователей, а хуже того - миллионами устройств IoT, которые все хотят использовать лет чуть не по 10 лет, а то и дольше. Поэтому мы конечно будем двигаться в сторону 5G SA, но как и ранее, неспешно. Мы, это я пишу про мир, про передовые в технологическом плане страны, в меньшей степени - про РФ.

Устройства RedCap - тема интересная, перспективная, опять же она про экономию и эффективность. Так что устройства RedCap, начиная с 2024 года будут появляться. А уж про тему прямого подключения к спутникам я пишу чуть не каждый день. Наиболее туманны перспективы 5G-Advanced, особенно с реализацией в диапазонах mmWave - пока что недешевая технология даже для богатых стран.

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теги: 5G SA standalone мнения

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