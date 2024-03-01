Микроэлектроника: Intel видит перспективу спроса на программируемые чипы в связи с востребованностью ИИ

01.03.2024, MForum.ru

ИИ - растущее и потенциально прибыльное направление для Intel, которая в начале года запустила отдельный бизнес Altera для выпуска программируемых микросхем, с планами его вывода на IPO в ближайшие 2-3 года, сообщает Reuters.

Программируемые чипы Altera, как ожидается, будут полезны для приложений ИИ и решения вычислительных задач, которые располагаются между специальными процессорами, разработанными компаниями облачных вычислений, как Amazon, и ИИ-чипами типа тех, что выпускает NVidia. Востребованность программируемых чипов в Intel объясняют тем, что сейчас постоянно и быстро изменяются требования к аппаратному обеспечению, необходимому для работы ИИ. Возможность перепрограммировать чипы вместе физической замены "железа" может оказаться востребованной на рынке.

В Intel оценивают спрос на программируемые чипы в 2023 году примерно в $8-10 млрд. При этом трудно оценить рыночный потенциал чипов Altera.

Intel Foundry сейчас выпускает линейку программируемых чипов Agilex. Продолжит ли Altera заказывать свои разработки у Intel Foundry пока не сообщается, но можно предположить, что это вполне вероятно.

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Насколько я понимаю, чипы Agilex отличаются от традиционных FPGA тем, что поддерживают более гибкую маршрутизацию, имеют встроенные блоки памяти и DSP, дают более высокое соотношение производительности к энергопотреблению и поддерживают более высокоскоростные интерфейсы. Соответственно, у них несколько иная область применения - ЦОД, ИИ, ML, сетевые устройства. Из минусов - они дороже, чем традиционные FPGA. Хотя по сути это те же FPGA, вид сбоку.

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