Микроэлектроника: В Gowin Semiconductor надеются на рост спроса на чипы FPGA

30.09.2018, MForum.ru

FPGA - программируемые вентильные матрицы, один из видов ПЛИС. Соответствующие решения выпускают в основном американские компании, такие как Xilinx, Altera, Lattice. На их долю сейчас приходится до 90% мирового рынка. Китайская Gowin Semiconductors из Гуанчжоу также надеется откусить от пирога растущего спроса на FPGA, здесь в последние несколько месяцев начали массовое производство FPGA-чипов с малой и средней плотностью элементов, на собственных IP-блоках.

Китайские FPGA предназначены для использования в самой различной радиоэлектронике, включая авто-мото, видеоинтерфейсы, электроника, телеком, оборона и космос. Непосредственным выпуском FPGA занимается тайваньская TSMC, пока что продукция Gowin Semiconductors доступна только на рынке материкового Китая.

В этом году в Gowin надеются продать 10 млн чипов FPGA. Росту продаж помог кризис в ZTE, спровоцированный ужесточением торговой политики США. Это облегчило компании получить финансовую поддержку на сумму $11.7 млн в виде субсидий и сокращения налогов, как участнику Зоны экономико-технологического развития Гуаньчжоу. Еще $14,6 млн компания привлекла в ходе первого круга венчурного финансирования.

Компания разрабатывает изделия по процессу 55 нм, что позволяет ее изделиям оставаться конкурентными на базе продукции ведущих американских конкурентов. В 2019 году в Gowin надеются освоить также процесс 28 нм, чтобы выпускать изделия с более высокой плотностью транзисторов.

Говорить о полном импортзамещении в отношении Gowin не получится, изделия компании разрабатываться на архитектуре ARM, а для дизайна топологии используется ПО американской Synopsys. На сегодняшний день производители микроэлектроники практически в любой стране в той или иной степени зависимы от американских технологий, так что о реальном импортзамещении в области полупроводников не может всерьез говорить даже Китай со всеми его финансовыми ресурсами и растущим портфелем технологий. Источник: scmp.com

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теги: микроэлектроника FPGA Китай китайская тренды

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