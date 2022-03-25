5G: Число подключений к сети China Mobile превысило 200 млн

MForum.ru
25.03.2022,
Пока в России мы пытаемся осознать новую реальность в которой внезапно оказались, в Китае продолжается масштабная стройка сетей 5G. По мере роста покрытия и обновления терминалов, находящихся в пользовании, растет и абонентская база сетей 5G.
Крупнейший оператор в стране - China Mobile завершил 2021 год с 207 млн 5G-подключений. Примечательно, что только за 4q2021 число подключений выросло почти на 50 млн! А если вспомнить, что на конец 1q2021 их число было 93 млн, на конец 3q2021 - 160 млн, то темпы роста не могут не поражать.
Важно отметить, что эти 207 млн - это не просто абоненты с терминалом 5G или подключенные на один из тарифов с поддержкой 5G. Таких насчитывается уже 357 млн. 207 млн - это те из них, кто в действительности "активно" пользуется сетью 5G.
А всего оператор обслуживает 957 млн клиентов, что дает ему фантастический поток доходов в размере $133 млрд за 2021 год.
Чтобы сформировать покрытие, достаточное для того, чтобы привлечь и обслужить 207 млн абонентов 5G оператор развернул 730 тысяч базовых станций - еще одно трудно представимое количество. 200 тысяч из этого количества развернуты в диапазоне 700 МГц - кто-то презрительно скажет, что это не "настоящий" 5G, но именно эти базы и обеспечивают связность сети 5G.
Оператор отмечает, что благодаря 5G, ARPU вырос до 48,8 юань ($7.7), на 3% с 2020 года. Вроде бы немного.
Источник: telecoms.com
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теги: пятое поколение число подключений телеком
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