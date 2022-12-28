ПО: Microsoft открыла доступ к установке Windows пользователям из России

28.12.2022, MForum.ru

Действие логичное. Скачивание Windows и до этого оставалось возможным через VPN, торрент-трекеры, а также в коробочных версиях по параллельному импорту. Так что ограничения доступа по сути не случилось. Кроме того, санкции в отношении физлиц не вводилось, в связи с чем закрытие доступа в целом выглядело недружественным актом по отношению к лояльным потребителям. Поэтому вполне логично, что доступ восстановлен.

Проблемы для пользователей при этом сохраняются, т.к. при доступности дистрибутива сохраняются неудобства с оплатой лицензии, хотя и здесь сохраняются "обходные пути".

Вместе с тем, открытие доступа не означает, что Microsoft собралась в ближайшее время вернуться на российский рынок.

Вернуться на российский рынок, думаю, хотели бы многие глобальные компании с узнаваемыми в России брендами. Вместе с тем, реальность таких возвращений зависит не только от желания или нежелания соответствующих компаний, но и от, и, прежде всего, от геополитической и внутриполитической российской ситуаций. Пока что они не способствуют возврату Microsoft, но не исключено, что в обозримом будущем ситуация изменится.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: программное обеспечение Microsoft