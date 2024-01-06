Смешанная реальность: Qualcomm представил новый чипсет XR2+ для использования в гарнитурах VR и MR

06.01.2024, MForum.ru

По заявлению производителя, новый чипсет открывает широкие возможности, за счет поддержки пространственных вычислений с разрешением 4.3 тысячи на каждый глаз при fps 90, что обещает высокую четкость и реалистичность формируемых изображений смешанной реальности (MR). Об этом сообщает Mobile World Live.

Другие особенности чипа - его способность поддерживать до 12 одновременно работающих камер, чему помогает ИИ, встроенный в чипсет. Как обещает Qualcomm, гарнитуры на базе этого чипсета позволят нарастить частоту обработки графики на 15% (GPU) - 20% (СPU) по сравнению с предшественниками. Энергоэффективность выросла на 50%. Задержка видеосигнала составляет 12 мс. Не столь уж большой выигрыш, но явно - не лишний. К тому же устройство поддерживает работу с сетями Wi-Fi 6/6E/7.

В Qualcomm заявляют о «новом уровне» расширенной реальности (XR), в частности, о возможности создавать экраны размером с комнату, виртуальные рабочие столы и применять наложения в натуральную величину.

Минимум, два производителя смартфонов уже ведут разработку устройств на базе Snapdragon XR2+, это Google и Samsung. Гонка будет активной, поскольку в ближайшие месяцы мы ожидаем выпуска Apple Vision Pro, анонсированного в прошлом году, и конкуренты не преминут ответить на него собственными решениями.

Сейчас трудно судить о том, что получится, но в целом нет сомнений в том, что мир движется к самому активному распространению устройств и приложений MR. Случится ли массовый старт использования таких устройств уже в этом году? Не обязательно, тому есть ряд причин - от сравнительно высокой стоимости таких устройств до их ограниченной производительности и функциональности. Кроме того, для них не так много хороших приложений. И все же будет очень интересно сравнить, что нам представит Apple и как на это ответит Google.

Будет ли что-то подобное делаться в России? Возможно… когда-нибудь. Но уж точно не в 2024 году. Создания отечественных компаний технологического уровня Apple или Qualcomm придется подождать не один год. Попадут ли на российский рынок устройства Vision Pro и MR-устройства Google и Samsung? Весьма вероятно.

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теги: чипсеты Snapdragon Qualcomm смешанная реальность XR MR AR VR

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