MWC2018: Huawei представляет полную серию комплексных 5G-решений

03.03.2018, MForum.ru

Барселона, Испания – 26 февраля 2018: В ходе Всемирного мобильного конгресса Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления 5G компании Huawei, представил полный ассортимент комплексных 5G-решений, соответствующих стандартам 3GPP. Релиз включает ядро сети, транспортные сети, базовые станции и терминалы. Все 5G- разработки, входящие в эту линейку Huawei, обладают полным набором функциональных возможностей и сценариев использования, при этом в них реализована стратегия all-cloud. Кроме того, это единственные на рынке решения с комплексным (E2E) 5G-функционалом.

Базовая станция 5G: повсеместный доступ на скорости нескольких Гбит/с во всех существующих сценариях использования

Первый этап запуска 5G-связи будет реализован внутри помещений и в густонаселенных городских районах. Соответственно, необходимы различные варианты установки, чтобы учесть сложность сценариев развертывания, обеспечить стабильное покрытие и необходимую производительность для разных точек доступа. Серия 5G-решений Huawei поддерживает миллиметровый (mmWave) диапазон, C-диапазон и все диапазоны Sub-3 ГГц. Эти решения также ориентированы на все варианты установки, в том числе вышки, столбы и малые соты.

Huawei представила активные антенные системы (AAU) 64T64R и 32T32R на базе технологии Massive MIMO (MM AAU) в С-диапазоне для повсеместного доступа на скорости нескольких Гбит/с. Они обеспечивают ширину полосы 200 МГц и 3D-формирование луча, что позволяет гарантировать работу системы в зданиях и добиться равномерного покрытия. Его зона может корректироваться, чтобы добиться оптимального качества связи в ближних и дальних точках и повысить пропускную способность сети в 20-30 раз. Миллиметр-волновые решения поддерживают ширину полосы 1 ГГц. Эквивалентная мощность изотропного излучения (EIRP) антенного порта составляет 65 дБм – в настоящий момент это лучший показатель на рынке.

Беспроводные устройства Huawei отличаются легкостью и компактностью, а также легко интегрируются, что значительно снижает сложность инженерных работ при установке антенны. Все решения поддерживают различные сценарии в режиме запуска централизованной сети радиодоступа (C-RAN) и распределенной сети радиодоступа (D- RAN). Скорость оптического интерфейса не превышает 25 Гбит/с, что идеально подходит для крупномасштабного запуска 5G-сети.

Кроме того, новые компактные 5G-решения на базе технологии Massive MIMO, работающие в С-диапазоне и миллиметр-волновом диапазоне, могут быть установлены на фонарных столбах, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и повысить пропускную способность точек доступа. Решение 5G LampSite обратно совместимо с технологией 4G. Существующие сетевые кабели CAT6A или оптоволоконные кабели могут быть использованы для совместного запуска услуг связи 4G и 5G внутри помещений с нулевыми настройками кабеля или модификациями объекта.

В эпоху 5G беспроводные решения могут использоваться в гибридных сценариях на базе сетей D-RAN и C-RAN. Huawei представила базовые станции BBU5900 и CBU5900 для распределенных и централизованных сетей соответственно. Базовая станция BBU5900 обладает самой высокой способностью к интеграции среди всех аналогов, представленных на рынке. Она поддерживает все технологии радиодоступа (RAT) (2G, 3G, 4G и 5G) и все частотные диапазоны, обеспечивая производительность транспортной сети на уровне 50 Гбит/с, что будет соответствовать требованиям 5G-сервисов в долгосрочной перспективе. Базовая станция CBU5900 предполагает централизованный запуск большого количества блоков BBU для поддержки архитектуры C-RAN. Использование базовой станции CBU5900 позволяет упростить установку на удаленных объектах, снижает требования к кондиционированию серверных и способствует быстрой спутниковой синхронизации во всей сети. Этот подход также сокращает количество необходимых выездов на объект в ходе установки и эксплуатации и значительно снижает расходы.

Транспортные сети 5G: Различные активные и пассивные решения на базе технологии миллиметровых волн 5G и IPRAN для достижения ультравысокой пропускной способности.

Сети 5G должны поддерживать скорость передачи данных на сайт на уровне 10 Гбит/с (10 GE) и скорость передачи данных от оптоволоконного кабеля до кольца доступа на уровне 50/100 Гбит/с (50 GE/100 GE), что соответствует значениям ультравысокой производительности, необходимой для сервисов 5G eMBB. В сценарии с использованием централизованной сети радиодоступа C-RAN скорость передачи данных между централизованной серверной и сайтом может достигать 100 Гбит/с. Подобные требования ставят перед мобильными транспортными сетями операторов сложнейшую задачу.

Текущая версия включает в себя ряд комбинаций решений на основе продукта Huawei 5G, которые подходят для разных сценариев, используют разные носители и принимают множество различных форм. В сценарии с использованием транспортной сети (backhaul) 5G-решения на базе технологии microwave способны обеспечить скорость передачи данных на уровне 10 Гбит/с и значение задержки на уровне 25 микросекунд при использовании традиционных миллиметр-волновых частотных диапазонов. Адаптивные маршрутизаторы 50 GE/100 GE на базе технологии слайсинга поддерживают плавный переход от 10 GE к 50 GE и 100 GE. Это позволяет операторам запускать услуги связи «по требованию». Активное решение FO OTN fronthaul поддерживает до 15 каналов доступа к услугам, бесконтактное переключение и интегрированный доступ для нескольких служб.

Централизованное fronthaul-решение на базе технологии спектрального уплотнения каналов WDM (Wavelength Division Multiplexing) использует революционные бесцветные оптические модули для упрощения запуска, эксплуатации и технического обслуживания сайта. Решение Huawei X-Haul 5G поддерживает различные технологии, в том числе IP, OTN и технологию microwave. Цель заключается в том, чтобы помочь операторам решить проблемы транспортной сети в ходе крупномасштабного запуска услуг связи 5G.

Ядро сети 5G: Полная цифровая трансформация отрасли за счет архитектуры all-cloud, запуска «по требованию» и плавной эволюции

5G-решение Huawei для ядра сетей, основанное на архитектуре all-cloud, использует микросервис-центрическую архитектуру (MCA) для одновременной поддержки 2G, 3G, 4G, и 5G, и плавного перехода от неавтономного стандарта (NSA) к автономному (SA). В то же время, в отличие от традиционной сетевой архитектуры, ядро сети Huawei 5G all-cloud обладает распределенной архитектурой на базе разделения плоскости управления и плоскости пользователя (CUPS), что позволяет операторам запустить плоскость управления в главном ЦОД (DC) и плоскость пользователя в соответствии с сервисными сценариями. Например, в контексте таких eMBB-сервисов, как дополненная реальность (AR)/виртуальная реальность (VR) и HD IPTV over WTTx, плоскость пользователя может быть запущена на сетевой периферии, что сводит к минимуму обходной трафик на магистральной сети. Это, в свою очередь, дает ультранизкое значение задержки и устраняет перегрузки. Ядро сети Huawei 5G all-cloud также служит основой для сетевого слайсинга. Сетевой слой (network slice) как новая бизнес-модель в эпоху 5G поможет операторам предоставлять разные услуги в одной сети.

Терминал 5G: Единственный в мире компактный коммерческий продукт с низким потреблением электроэнергии, который обеспечивает качество беспроводного домашнего интернет на уровне проводного.

Компания Huawei также представила серию 5G-терминалов на Всемирном мобильном конгресс 2018. Абонентское оконечное 5G-оборудование (CPE) Huawei разработано на основе стандартов 3GPP и процессорной архитектуры. Компактное портативное устройство характеризуется низким потреблением энергии. Это самый миниатюрный коммерческий 5G-терминал в мире, который поддерживает С-диапазон и миллиметр-волновой диапазон – в настоящее время в коммерческом режиме он используется в Канаде и в Южной Корее. Благодаря диапазонам 3,5 ГГц и mmWave, пользователи получают качество беспроводного домашнего интернета на уровне проводного интернета со скоростью, превышающей 2 Гбит/с. Кроме того, в 2019 году Huawei представит 5G-смартфоны.

2018 можно считать первым годом эпохи 5G. Используя полный спектр лучших на рынке комплексных 5G-решений, ориентированных на все сценарии использования, Huawei запустила сайты 5G в десяти с лишним странах, в том числе Китае, Корее, Канаде, Германии, Великобритании и Италии. В типичных густонаселенных городских районах эти решения обеспечили повсеместный доступ на уровне нескольких Гбит/с, доступ внутри помещений на уровне сотен Мбит/с и пропускную способность соты свыше 20 Гбит/с.

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Обзор MWC2018 можно найти здесь

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