Онлайн-игры: Beeline Gaming перешел на ультранастройки на базе GeForce NOW

09.07.2020, MForum.ru

Онлайн-гейминг - перспективный и быстрорастущий сегмент гейминга, того его подмножества, которое называют облачным геймингом. Билайн обновил технологии, используемые для оказания услуг, теперь задействована GeForce NOW от NVIDIA. Про NVIDIA можно говорить много, но вы и без меня знаете этот бренд, не зря он сегодня впервые превысил по капитализации Intel.

Почему это обновление важно?

Прежде всего потому, что онлайн-гейминг это настоящий демократизатор сферы игр, - благодаря данной технологии, игровым может стать практически любой компьютер, даже тот, который и близко не отвечает требованиям к железу, предъявляемым современными играми. Это относится как к бюджетным компьютерам, так и к морально устаревшим. Не имеет значения даже операционная система, которая управляет вашим компьютером.

Чтобы играть, достаточно зарегаться в Beeline Gaming на сайте https://gaming.beeline.ru/, установить приложение и авторизоваться.

Если выбрать премиальную настройку (999 руб. в месяц), можно будет играть в игры без ограничений и очередей на ультранастройках.

Преимущества Beeline Gaming:

серверы, применяющие новейшие технологии GeForce NOW для поддержки ультранастроек в современных играх;

мультиплатформенность - сервис доступен на Windows, а также Mac и Android; подборка бесплатных;

подборка бесплатных игр и продолжительный пробный доступ (с ограничениями) - для знакомства с сервисом до оплаты подписки;

выбор оптимального режима трансляции - возможности сервиса подстраиваются по параметры интернет-соединения (для качественной работы сервиса нужна скорость не менее 25 Мбит/c)

Beeline Gaming оставляет на компьютере больше свободного места: устанавливать игры на свое устройство не нужно, сохранить прогресс можно в «облаке». Пользователям сервиса не придется следить за обновлениями драйверов и игр – все обновляется в «облаке» автоматически.

Сейчас в библиотеке сервиса доступны свыше 500 игр, включая бесплатные, и она регулярно расширяется. Стать пользователем Beeline Gaming может абонент любого оператора. Для комфортного игрового опыта нужен компьютер с операционной системой Windows 7 64-bit или выше, macOS версии 10.10 или выше, Android 5.0 или новее и минимум 2 ГБ памяти RAM.

Билайн объявил о выходе на рынок облачного гейминга осенью 2019 года. И вот, как видим, сервис меняется, становится все более привлекательным.

В целом в мире интерес к онлайн-геймингу растет в силу удобства подписной модели. В рамках контролируемых расходов, можно все время иметь доступ к обновлениям игр и железа. По мере роста распространения сетей 5G интерес к онлайн-геймингу стал расти еще быстрее. Для телеком-операторов выход в сегмент онлайн-гейминга, самостоятельно или с партнером это естественное направление развития, вполне заслуживающее инвестиций, которые, весьма вероятно вскоре вернутся.

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