Облачные услуги: ВымпелКом приобрел IBS DataFort

16.12.2021, MForum.ru

Компания ВымпелКом объявляет о приобретении провайдера облачных услуг IBS DataFort, дочерней компании IBS. Необходимые для сделки регуляторные одобрения получены.

IBS DataFort работает на российском рынке еще с начала нулевых, с 2001 года. Еще в 2004 году компания обеспечивала, например, устойчиовость работы такого известного в те времена контент-провайдера, как Playfon.ru. Все эти годы компания оставалась независимым провайдером сервисов облачной IT-инфраструктуры и заметным участником российского рынка. Сейчас она оказывает сервисы частного, публичного и гибридного облаков, работает с крупным и средним бизнесом.

Предоставляются услуги по различным моделям:

IaaS (инфраструктура как услуга),

PaaS (платформа как услуга),

SaaS (программное обеспечение как услуга) и

Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

Интересный ход Вымпелком, соответствующий рыночным трендам. Облачные услуги сейчас все более востребованы и покупка одного из участников рынка позволяет расширить свое присутствие в перспективном сегменте. Заявляется также о планах разработки новых продуктов и интегрированных решений на стыке облачных технологий, кибербезопасности, BigData и IoT.

Компания DataFort хороша сама по себе, но при должном подходе, можно рассчитывать также на синергетический эффект от этого приобретения.

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса билайн:

«билайн бизнес» видит большие перспективы на рынке облачных услуг как в B2B, так и в B2G. Благодаря приобретению IBS DataFort мы сможем расширить линейку наших продуктов на платформе BeeCLOUD BeeCLOUD (англ.) – обобщенное наименование комплекса сервисов для бизнеса на облачной платформе ПАО «ВымпелКом».. Мы давно являемся технологическими партнерами и большое количество наших облачных сервисов было построено на DataFort в качестве внешнего партнера, что, несомненно, положительно скажется на скорости перехода к работе с компанией уже в новом статусе. У нас множество бизнес-синергий в различных сегментах, которые мы планируем реализовывать».

Ренат Насретдинов, вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям билайн:

«Данное приобретение помогает билайну закрепиться в стратегическом направлении бизнеса: на рынке облачных услуг. Это ещё один шаг в рамках реализации нашей стратегии по развитию быстрорастущих и комплементарных телекому продуктов и сервисов».

Евгений Пескин, заместитель генерального директора IBS по стратегии:

«IBS DataFort — один из успешных технологических бизнесов, созданных внутри группы компаний IBS. Здесь он превратился из небольшого стартапа в крупную облачную компанию с собственной бизнес-моделью и компетенциями. Вхождение в состав «ВымпелКом», одного из лидеров телеком-рынка, является следующей логической ступенью роста IBS DataFort. Регулярная передача успешных специализированных компаний стратегическому инвестору позволяет IBS поддерживать собственный фокус на ИТ-услугах и дает ресурсы для расширения бизнеса, в том числе за счет приобретений и запуска новых направлений».

Алина Куракина, генеральный директор IBS DataFort:

«Объединение компетенций и ресурсов «ВымпелКом» с возможностями и потенциалом ведущей технологической платформы IBS DataFort на активно растущем рынке обеспечит нам долгосрочное лидерство и позволит предоставить дополнительные возможности российским клиентам. Компании IBS и IBS DataFort будут поддерживать партнерские отношения».

Пресс-релиз компании

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