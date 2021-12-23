Розница: М.Видео показал кобрендинговый шоурум с Xiaomi

MForum.ru
23.12.2021,
Кобрендинг нынче востребован. Это и способ сэкономить на расходах или использовать более яркий формат опять же за счет разделения расходов, и вариант поиска синергии, возможности переиспользования потока посетителей. В итоге наблюдаем очередной кобрендинговый проект, активно окучивающей зарубежные рынки Xiaomi и М.Видео-Эльдорадо.
Новый формат назвали "шоурум", первый такой магазин открыли в ТЦ "Арена Плаза". Обещают открыть еще две совместных точки в Москве "в ближайшее время". Размер шоурумов - 200-250 кв.метров, они обеспечивают доступ в среднем к 2 тысячам наименований техники, которую можно подержать в руках и чуть ли не протестировать. Цифровые девайсы (смартфоны, наушники, носимые устройства и ряд аксессуаров) - ТОЛЬКО от Xiaomi.
Управляющий директор блока OneRetail Группы М.Видео-Эльдорадо Дагмара Иванова: «Стандартные для рынка форматы совместной работы ритейлера и вендора подразумевают или бренд-зоны внутри магазинов ритейла, или монобренд вендора под собственным или партнёрским управлением. Мы взяли лучшее от этих двух решений, создав коллаборативный формат. Магазины фокусируются на самой востребованной категории – цифровой технике, она представлена самым широким ассортиментом от Xiaomi, одним из признанных лидеров этого рынка, но покупатели не ограничены ни в выборе, ни в брендах, ни в розничных сервисах, что позволяет вендору привлекать широкий круг посетителей, постепенно вовлекая их в свою экосистему. При этом магазины становятся частью розничной сети и нашей OneRetail-платформы, что даёт доступ ко всей многомиллионной аудитории М.Видео и уже привычному нашим клиентам уровню персонализации и сервиса». Комьютеры, гейминг и товары для дома, кухни, красоты, здоровья представлены и другими брендами. Есть эксперты-промоутеры бренда. Подробнее - в пресс-релизе.
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теги: кобрендинг Xiaomi розница шоурум
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