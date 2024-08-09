Развитие сетей: МТС в Москве - улучшено качество связи в ТРЦ Кузьминки Молл

09.08.2024, MForum.ru

ТРЦ Кузьминки Молл - один из крупнейших ТРЦ в районе Кузьминки, 3-этажное здание площадью около 70 тыс. кв.м. Силами специалистов МТС здесь установили внутреннюю 4-секторную BS с поддержкой GSM и LTE MIMO 2x2.

По данным компании, установленное оборудование позволило обеспечить равномерное покрытие мобильной связи в здании ТРЦ, включая подземную парковку на 300 мест. МТС обещает скорости до 200 Мбит/с на всей территории комплекса.

«Команда технических специалистов МТС имеет многолетний опыт внедрения indoor-технологии, когда телекоммуникационное оборудование мобильной связи устанавливается внутри помещений. Такое решение идеально подходит для высотных жилых зданий и масштабных общественных пространств различного назначения. Только с начала года мы применили эту технологию почти в 30 локациях в Москве и области, включая жилые многоквартирные дома, а также торговые, медицинские и учебные центры», – прокомментировал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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теги: МТС развитие сетей Москва ТРЦ торговые центры

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