Развитие сетей: МТС в Нижегородской области - покрытие LTE обеспечено для объектов Нижегородской ярмарки

MForum.ru
20.09.2024,
МТС сообщает о построении масштабной телеком-сети в павильонах Нижегородской ярмарки в Нижнем Новгороде. Скорость доступа в зданиях, по данным компании, выросла в 1.5 раза, а покрытие стало более связным.
МТС разработала индивидуальный проект LTE-покрытия павильонов с учетом дизайнерской конструкции объектов, а также использованных стройматериалов, прежде всего, металлоконструкций. Включая indoor-сеть.
«Важный телеком-проект был реализован МТС на всей площади павильонов Нижегородской ярмарки. Строительство внутренней индор-сети является сложным проектом, требующим тщательного планирования и профессионального подхода. Мы учли такие факторы, как размер зданий, среднее количество посетителей и архитектурные особенности. Кроме того, мы предусмотрели возможность расширения сети в будущем, чтобы она могла адаптироваться к изменениям в организации различных мероприятий. Новая скорость мобильного интернета даст возможность участникам и организаторам быстро получать информацию, смотреть видео и презентации, проводить видеоконференции и трансляции мероприятий», — рассказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
Сегодня Нижегородская ярмарка — это крупнейший конгрессно-выставочный центр Приволжья и одна из ключевых событийных площадок Нижнего Новгорода, которая находится в сердце города рядом со стадионом «Нижний Новгород», железнодорожным вокзалом «Московский», Кремлём и гостиницей Marins. Каждый год на Ярмарке проходит более 100 мероприятий регионального и федерального масштаба, среди которых форумы, конгрессы, конференции, выставки и фестивали, привлекающие более 460 тысяч посетителей. Нижегородская ярмарка стала местом проведения конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) — главного делового события страны в области цифровой экономики.
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теги: МТС развитие сетей Нижегородская область
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