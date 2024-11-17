5G: China Telecom строит сети GigaGreen 8T8R в городских деревнях Шэньчжэня

17.11.2024, MForum.ru

Специфика многих городов Азии – высокая плотность населения. В таких типах поселений приходится заботиться о том, чтобы базовые станции могли обслуживать одновременно многих абонентов, не допуская снижения их пользовательского опыта. Предлагаемое Huawei решение - 5G AAU 8T8R.

В августе 2024 года @abloud62 рассказывал о том, как решение GigaGreen 8T8R было развернуто более, чем 1500 площадках в Пакистане.

Сегодня – немного подробностей о проекте China Telecom в Шэньчжэне. Здесь успешно завершилось строительство сети 5G GigaGreen 8T8R в диапазоне 2100 МГц на территории так называемых городских деревень. Как сообщает оператор, это решение на 23,3% нарастило покрытие 5G, обеспечив охват в 85,7%. В зонах качественного покрытия сеть 5G позволила добиться роста качества нисходящего соединения на 85% и восходящего на 58,1% по сравнению с показателями, которые обеспечивала сеть 4G/LTE. Число пользователей выросло на 16,3%, общий трафик LTE/5G вырос на 5.2%, ежесуточное потребление сайта выросло на 120 ГБ. Внедрение 5G GigaGreen 8T8R заметно улучшило пользовательский опыт клиентов, прежде всего тех, кто находился на периферии покрытия. Улучшилось качество indoor 5G в квартирах.

Городские деревни отличаются высокой плотностью населения, сложной застройкой и множеством зданий, что создает трудности для равномерного покрытия сети и ухудшает пользовательский опыт. Эти факторы традиционно представляли собой значительные препятствия для строительства сетей 5G. Для улучшения ситуации требовалось увеличивать количество базовых станций, однако нехватка ресурсов затрудняла реализацию этих планов. Чтобы обеспечить лучшее покрытие мобильного сигнала и улучшить работу приложений для жителей городских деревень, Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) выделило данный сценарий среди 11 ключевых направлений.

Разработанная в Huawei технология GigaGreen 8T8R использует множественные антенны, интеллектуальное формирование лучей, обеспечивая качественное покрытие на больших площадях. Антенны AAU обеспечивают узкие лучи, что снижает помехи.

В сети GigaGreen частоты 2.1 ГГц можно использовать совместно с частотами 1.8 ГГц. В диапазоне 2.1 ГГц у оператора 40 МГц, что позволяет обеспечивать хорошее качество не только в DL, но и в UL. По сравнению с технологией 4T4R, технология 8T8R вдвое увеличивает пропускную способность восходящей линии, что все более востребовано по мере того, как распространяется практика потокового видео из-за распространенности подключенных видеокамер и видеосвязи RedCap. Как обещает Huawei, решение 8T8R по сравнению с решением 2х 4T4R RRU обеспечивает 15%-ное снижение энергопотребления.

China Telecom Guangdong провела испытания площадки 2,1 ГГц GigaGreen 8T8R AAU в деревне Лунхуа Чэнчжун, Шэньчжэнь. Эта территория отличается высокой плотностью населения — более 33 тысяч человек проживают на площади всего 2 квадратных километра. Район характеризуется сложным рельефом, наличием множества малоэтажных зданий и значительной долей вплотную расположенных построек. В реальных сетях в часы пик загрузка PRB в сети LTE 1,8 ГГц достигает 89,3%, а в сети LTE 3,5 ГГц — 68,5%.

В этих условиях, критически важным было улучшить покрытие сети и пользовательский опыт. За счет развертывания 8T8R удалось заметно улучшить показатели покрытия и качество пользовательского опыта. На следующем этапе Guandong Telecom (подразделение China Telecom) планирует продолжить развертывание сетей 5G на базе этого решения в плотно заселенных городских районах Гуандуна.

по материалам Light Reading, фото - с114.

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теги: пятое поколение 8T8R Китай

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