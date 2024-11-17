5G: China Telecom строит сети GigaGreen 8T8R в городских деревнях Шэньчжэня

MForum.ru

5G: China Telecom строит сети GigaGreen 8T8R в городских деревнях Шэньчжэня

17.11.2024, MForum.ru

Специфика многих городов Азии – высокая плотность населения. В таких типах поселений приходится заботиться о том, чтобы базовые станции могли обслуживать одновременно многих абонентов, не допуская снижения их пользовательского опыта. Предлагаемое Huawei решение - 5G AAU 8T8R.

 

 

В августе 2024 года @abloud62 рассказывал о том, как решение GigaGreen 8T8R было развернуто более, чем 1500 площадках в Пакистане.

Сегодня – немного подробностей о проекте China Telecom в Шэньчжэне. Здесь успешно завершилось строительство сети 5G GigaGreen 8T8R в диапазоне 2100 МГц на территории так называемых городских деревень. Как сообщает оператор, это решение на 23,3% нарастило покрытие 5G, обеспечив охват в 85,7%. В зонах качественного покрытия сеть 5G позволила добиться роста качества нисходящего соединения на 85% и восходящего на 58,1% по сравнению с показателями, которые обеспечивала сеть 4G/LTE. Число пользователей выросло на 16,3%, общий трафик LTE/5G вырос на 5.2%, ежесуточное потребление сайта выросло на 120 ГБ. Внедрение 5G GigaGreen 8T8R заметно улучшило пользовательский опыт клиентов, прежде всего тех, кто находился на периферии покрытия. Улучшилось качество indoor 5G в квартирах.

Городские деревни отличаются высокой плотностью населения, сложной застройкой и множеством зданий, что создает трудности для равномерного покрытия сети и ухудшает пользовательский опыт. Эти факторы традиционно представляли собой значительные препятствия для строительства сетей 5G. Для улучшения ситуации требовалось увеличивать количество базовых станций, однако нехватка ресурсов затрудняла реализацию этих планов. Чтобы обеспечить лучшее покрытие мобильного сигнала и улучшить работу приложений для жителей городских деревень, Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) выделило данный сценарий среди 11 ключевых направлений.

Разработанная в Huawei технология GigaGreen 8T8R использует множественные антенны, интеллектуальное формирование лучей, обеспечивая качественное покрытие на больших площадях. Антенны AAU обеспечивают узкие лучи, что снижает помехи.

В сети GigaGreen частоты 2.1 ГГц можно использовать совместно с частотами 1.8 ГГц. В диапазоне 2.1 ГГц у оператора 40 МГц, что позволяет обеспечивать хорошее качество не только в DL, но и в UL. По сравнению с технологией 4T4R, технология 8T8R вдвое увеличивает пропускную способность восходящей линии, что все более востребовано по мере того, как распространяется практика потокового видео из-за распространенности подключенных видеокамер и видеосвязи RedCap. Как обещает Huawei, решение 8T8R по сравнению с решением 2х 4T4R RRU обеспечивает 15%-ное снижение энергопотребления.

China Telecom Guangdong провела испытания площадки 2,1 ГГц GigaGreen 8T8R AAU в деревне Лунхуа Чэнчжун, Шэньчжэнь. Эта территория отличается высокой плотностью населения — более 33 тысяч человек проживают на площади всего 2 квадратных километра. Район характеризуется сложным рельефом, наличием множества малоэтажных зданий и значительной долей вплотную расположенных построек. В реальных сетях в часы пик загрузка PRB в сети LTE 1,8 ГГц достигает 89,3%, а в сети LTE 3,5 ГГц — 68,5%.

В этих условиях, критически важным было улучшить покрытие сети и пользовательский опыт. За счет развертывания 8T8R удалось заметно улучшить показатели покрытия и качество пользовательского опыта. На следующем этапе Guandong Telecom (подразделение China Telecom) планирует продолжить развертывание сетей 5G на базе этого решения в плотно заселенных городских районах Гуандуна.

по материалам Light Reading, фото - с114.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: пятое поколение 8T8R Китай

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

17.12. [Новости компаний] Конспекты: Дмитрий Лаконцев, Сколтех, "Отечественная экосистема OpenRAN" / MForum.ru

15.12. [Новости компаний] Фоторепортажи: Экскурсия по демо-зоне 5G конференции OpenRAN Russia 2021 - Часть 3. Радио Гигабит / MForum.ru

15.12. [Новости компаний]  Конспекты: Роман Масленников, Радио Гигабит, "Разработка физического уровня базовой станции 5G NR" / MForum.ru

02.12. [Новости компаний] 5G: Компоненты: Renesas представила микросхемы трансиверов с повышенной мощностью / MForum.ru

22.12. [Новости компаний] Железнодорожный транспорт и 5G / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru

07.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100 / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Honor 300 с зарядкой 100 Вт замечен в базе 3С / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен прочный Honor X9c с аккумулятором емкостью 6600 мАч и камерой 108 Мп / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки / MForum.ru

05.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru

04.11. [Новинки] Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: