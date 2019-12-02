Телеком: В TelecomDaily провели исследования скорости интернет-соединений в метро Москвы

02.12.2019, MForum.ru

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело первое масштабное исследование скоростей интернет-доступа у операторов, предоставляющих эту услугу в Московском метрополитене (сотовые сети МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2 и Wi-Fi-сеть «МаксимаТелеком»). В результате выяснилось, что часть сетей по скоростным характеристикам и стабильности соединения превосходят сеть Wi-Fi, построенную специально для метрополитена. При этом сотовые сети продолжают расширять покрытие и увеличивать скорость.

Методология:

Замеры в рамках исследования проводились в октябре 2019 года в течение 2 недель.

Специалисты агентства на смартфонах с установленным на них специальным ПО (измерительный комплекс TEMS Investigation, который по состоянию на 3Q2019 года является самым используемым решением для измерения качества связи у большинства сотовых операторов в мире) проехали все 17 линий столичной подземки, а также зафиксировали скорость на каждой из 261 станций. Замеры проводились в одинаковых условиях — то есть в одни и те же часы в будние и выходные дни.

Передача данных в сотовых сетях измерялась как в тоннелях, так и на станциях; у «МаксимыТелеком» сеть доступна только в вагонах. Выходя на станцию, пользователь все равно автоматически переключается в сеть своего сотового оператора.

Результаты:

В этом году МТС и «МегаФон» объявили о завершении строительства LTE-сети на всей территории метрополитена — в перегонах и на станциях (напомним, для достижения плотного покрытия оба оператора договорились друг с другом о шеринге сетей). Это привело к тому, что средние скорости на станциях (речь идет о скорости на загрузку данных) у «МегаФона» — 76,5 Мбит/сек, у МТС — 74,6 Мбит/сек.

Результаты Tele2 и «Вымпелкома» (сеть «Билайн») скромнее: на станциях средняя скорость передачи данных на загрузку у Tele2 превышает 22 Мбит/сек, у «Билайна» — 15 Мбит/сек.

Средняя скорость на станциях:

HTTP DL (к пользователю):

«Мегафон» — 76,5 Мбит/сек

МТС — 74,6 Мбит/сек

Tele2. — 22,3 Мбит/сек

«Билайн» — 15,3 Мбит/сек

FTP UL (от пользователя):

«Мегафон» — 26,3 Мбит/сек

МТС — 24,1 Мбит/сек

Теле2 — 8,6 Мбит/сек

«Билайн» — 7,8 Мбит/сек

Максимальная скорость на станциях:

Эксперты агентства назвали 10 станций метро, которые лидируют по скорости интернет-соединения (в данном случае берутся максимальные данные одного из операторов, не для всех четырех сразу).

Так, на пяти станциях лучший результат показал «МегаФон» — у него же и «самая быстрая» станция, Бульвар Рокоссовского, где оператор разогнался до 192,3 Мбит/сек. Еще на четырех станциях лучшие скоростные характеристики у МТС и на одной — у «Билайна».

Топ-10 станций:

Бульвар Рокоссовского — 192,2 Мб/сек («МегаФон»)

Домодедовская — 191,4 Мб/сек (МТС)

Орехово — 189,5 Мб/сек (МТС)

Шипиловская — 189,3 Мб/сек (МТС)

Деловой центр — 158,1 Мб/сек (МТС)

Андроновка — 157,2 Мб/сек («Билайн»)

ЦСКА — 155,5 Мб/сек («МегаФон»)

Киевская — 151 Мб/сек («МегаФон»)

Котельники — 149,3 Мб/сек («МегаФон»)

Черкизовская — 149,1 Мб/сек («МегаФон»)

Средняя скорость в перегонах:

В тоннелях «МегаФон» на 7 линиях показывает скорость от 35 до 60 Мбит/сек, у МТС таких линий 4, а скорость чуть ниже — от 35 до 55 Мбит/сек; при этом на 2-х линиях (Калужско-Рижской и Калининской) у «МегаФона» скорость ниже 10 Мбит/сек, в то время как у МТС таких линий нет (всего 2 линии со скоростью ниже 15 Мбит/сек). На 9 из 17 линий «МегаФон» быстрее МТС.

Прим. АБ: Отмечу, что лидером в метро по данным замеров оказался МегаФон, МТС может претендовать лишь на второе место, что тоже, конечно, великолепный результат).

На этом фоне Tele2 и «Билайн» отстают и сопоставимы только друг с другом. В тоннелях некоторые линии у «Билайна» не покрыты (Каховская и Некрасовская), а на Калужско-Рижской линии средняя скорость составляет всего 0,6 Мбит/сек. У Tele2 средняя скорость фиксируется на минимальном уровне (0,7 Мбит/сек) только на Каховской линии.

Tele2 в целом демонстрирует более равномерный результат. Если у «Билайна» средняя скорость менее 5 Мбит/сек на 8 перегонах, включая 2 перегона без интернет-доступа, то у Tele2 — на 2-х. Скорость от 5 до 10 Мбит/сек «Билайн» поддерживает на 4-х, а Tele2 — на 5 перегонах. Однако «Билайн» на нескольких перегонах доводит среднюю скорость до 30 Мбит/сек, в то время как Tele2 преодолевает 20 Мбит/сек всего один раз.

Итоги исследования:

На конец октября 2019 года наибольшую среднюю и максимальную скорость как в тоннелях, так и на станциях обеспечивает «МегаФон», практически вровень с ним идет МТС. Wi-Fi-оператор «МаксимаТелеком» имеет на нескольких линиях проблемы со скоростью, а его средняя скорость уже уступает двум сотовым операторам, у которых в метрополитене обеспечена работа LTE-сетей, в том числе между станциями. На четвертом и пятом месте по скоростям идут соответственно Tele2 и «Билайн».

При этом разница в параметрах средней скорости между линиями метро у одного оператора может быть значительной — в 5-10 раз. Такой разрыв специалисты агентства объясняют не перегруженностью инфраструктуры, а некорректной настройкой оборудования на отдельных линиях и давно не проводившимся аудитом.

Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily:

«Мы наблюдаем, как Wi-Fi в метро постепенно отходит на второй план, хотя часть пользователей и дальше будет продолжать выбирать данный вариант выхода в интернет, но уже не из-за лучших скоростей, а чтобы минимизировать свои расходы. У двух сотовых операторов из четырех скоростные характеристики даже избыточны при текущей нагрузке. Абоненту не имеет смысла переключаться из сети в сеть, смотреть рекламные ролики ради бесплатного Wi-Fi-соединения или же доплачивать за отсутствие рекламы. Пакетные тарифы позволяют, а скоростей достаточно не только для просмотра видео, но и для загрузки файлов.

Возможно, по мере роста числа абонентов в сети, а это произойдет, когда они сообразят, что переключаться в Wi-Fi больше не нужно, ситуация изменится и операторам понадобится улучшать параметры — пока же до перегрузки далеко. Что касается Tele2 и «Билайна», то они продолжают процесс модернизации сети в метрополитене, «Билайну» еще предстоит пройти через все тоннели».

Андрей Грачев, директор по стратегическому планированию инфраструктуры ПАО "МегаФон"

"Мы согласны с результатами. Мобильный интернет – самый быстрорастущий сервис для наших абонентов. По итогам 3 квартала 2019 года среднемесячное потребление мобильного трафика на одного пользователя выросло на 31,7% по сравнению с прошлым годом и составило 12 гигабайт.

В апреле этого года МегаФон запустил сеть 4G на всех станциях московского метрополитена, а количество перегонов, где доступны наши услуги, также приближается к 100%. Еженедельно наши абоненты в метро потребляют около 500 ТБ мобильного трафика – по сравнению с февралем 2019 года это значение выросло в 2,5 раза. Более 50% потребления мобильного интернета приходится на видео и социальные сети, 26% - на просмотр веб-страниц, 10% - на музыкальные сервисы."

Анна Айбашева, пресс-секретарь ПАО "ВымпелКом"

"Билайн реализует самую масштабную в истории компании программу модернизации «Москва Суперсити», результатом которой станет полностью обновленная и отвечающая всем потребностям клиентов новая сеть 4G, готовая к переходу на 5G. Уже сейчас 95% базовых станций заменены на современное оборудование, что позволило увеличить емкость сети и площадь непрерывного покрытия. При более чем двухкратном росте трафика в сети LTE скорости доступа в интернет выросли в 2-3 раза. До конца 2019 года компания обновит все базовые станции в Москве и завершит первый этап модернизации сети.

Ключевой частью этой программы модернизации является развитие сети в метро. Сейчас голосовой связью и мобильным интернетом покрыты основные станции московского метрополитена, а в ходе реализации проекта мы обеспечим покрытие сети 4G на всех станциях метро и в туннелях".

Алексей Бойко, аналитик MForum Analytics

"В TelecomDaily провели очень интересное исследование. Радует, что судя по результатам, российским операторам удалось в полной мере вернуться в московское метро после того периода, когда развитие связи в метро пошло по неверному пути предоставления практически эксклюзива для МаксимыТелеком. Конечно последствия той истории еще долго будут сказываться на уровне развития услуг мобильного ШПД в метро, но, по-крайней мере, процесс идет.

По-сути теста. Замеры скоростей доступа в метро - это тот редкий случай, когда TEMS дает релевантные результаты. Как известно, замеры скоростей в городе в режиме "из автомобиля" дают картину, которая важна автолюбителям, но вовсе не описывает ситуацию с мобильным доступом в условиях индора, а именно этот сценарий является наиболее востребованным сценарием пользования сотовой связью в городе. В то же время, замеры в вагоне или в поезде релевантны всем пользователям московской подземки. Так что было любопытно сравнить среднее качество услуг, предоставляемых операторами в московской подземке.

Конечно, и здесь результаты (и выводы) во-многом зависят от методики. Скажем, даже сеть одного из чемпионов по интернету в метро, в определенные часы на некоторых станциях зачастую перестает обеспечивать предоставление услуг доступа в мессенджеры, перестают работать некоторые приложения. При этом какие-то виды интернет-трафика остаются доступны к потреблению. Вряд ли при проведении теста это как-то учитывалось. Между тем, абонентов сегодня волнует не только и не столько скорости доступа, сколько непрерывность предоставления им наиболее распространенных услуг. Так что в будущем были бы интересны вот такие тесты, а не замеры скоростей. В целом для абсолютного большинства абонентов не важно, какая именно топовая скорость им доступна, если можно непрерывно получать услуги на скоростях выше 10 Мбит/c.

Да и в целом никакие тесты "средних параметров" не заменит личного опыта каждого конкретного пользователя. Поскольку лично для каждого конкретного пользователя, в наиболее интересных ему локациях в московском метро, на линиях, где человек чаще всего пользуется интернетом, лидером может оказаться вовсе не тот оператор, кто им назван в соответствии с усредненными по всему метрополитену результатами".

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