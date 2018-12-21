Пресс-релизы: МТС и Российская академия наук будут сотрудничать в сфере ИКТ

MForum.ru
21.12.2018,
21 декабря 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук (ОНИТ РАН) объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий.
Соглашение предусматривает взаимодействие при проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, совместную экспертизу научно-технических программ и проектов для практического внедрения разработок в интересах МТС и российской ИКТ-отрасли, организацию мероприятий для обмена информацией и опытом, а также популяризации современных технологий и научных знаний.
«Во всем мире ИТ и телеком-компании являются ведущими участниками в процессах экономической модернизации. Компания МТС проходит цифровую трансформацию для вывода на рынок новых продуктов и услуг. Используя колоссальный научный потенциал Российской академии наук и компетенции сотен ИТ-специалистов и инженеров нашей компании, мы ставим цель ускорить внедрение научных разработок в действующие успешные проекты и создать задел для новых высокотехнологичных продуктов, внося таким образом вклад в инновационное развитие России», - отметил директор Центра инноваций Группы МТС Владимир Хренков.
«Одна из ключевых задач подписанного с МТС соглашения – преодоление разрыва между фундаментальной наукой и практическими задачами ИКТ-отрасли. Благодаря совместным усилиям российских ученых с мировым именем, сотен научных сотрудников в более чем 30 отраслевых институтах РАН, а также ведущих российских компаний мы способны воплощать результаты научных исследований в жизнь, находить и поддерживать молодые таланты, а также развивать российскую науку на благо экономики и общества», - отметил Академик-секретарь Отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук, академик РАН Александр Стемпковский.
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теги: пресс-релизы МТС
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