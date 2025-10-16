Искусственный интеллект: Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний

MForum.ru
16.10.2025,
Билайн Big Data & AI открыла бесплатный демо-доступ на платформу с ИИ-агентами. Доступ к ней позволяет компаниям самостоятельно тестировать работу ИИ на релевантных для них задачах.
Пока что доступно 3 специализированных агента:
Взаимодействие обеспечивается через диалоговый интерфейс – задачу можно формулировать в свободной форме.
Платформа является мультиагентной системой, которая объединяет в себе возможности популярных LLM-систем (large language models – большие языковые модели). Платформа позволяет вести кросс-функциональную работу в одном диалоге. Например, агент-секретарь транскрибировал встречу, а помощник продавца может подготовить коммерческое предложение на основе этого анализа. Агенты при этом помнят общий контекст и дополняют друг друга.
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:
«Главный барьер для внедрения ИИ – недоверие бизнеса к абстрактным возможностям технологии. Мы даем инструмент, который решает конкретные операционные задачи: повышает конверсию в продажах, разгружает сотрудников от рутины и ускоряет принятие решений. В рамках тест-драйва бизнес получает доступ к трём специализированным агентам, которые могут интегрироваться в повседневную работу и продемонстрировать свою ценность уже за две недели».
В ближайших планах компании – предоставить пользователям тестировать агентов на своих загруженных файлах, а также предоставить возможность создавать собственных агентов под узкие задачи с помощью встроенного конструктора. ИИ-агенты открывают новые возможности для повышения эффективности в мире, где до 4 часов рабочего времени сотрудника могут занимать рутинные задачи. Это решение для быстрого поиска, анализа и использования знаний в разных сферах, которое не заменит человека, но кардинально трансформирует его роль – от исполнителя рутинных операций до стратега.
Демо-доступ будет действовать 2 недели.
--
теги: искусственный интеллект Билайн ИИ-агенты AI-агенты
--
