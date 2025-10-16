Искусственный интеллект: Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний

MForum.ru

Искусственный интеллект: Билайн запустил бесплатный тест-драйв платформы ИИ-агентов для компаний

16.10.2025, MForum.ru

Билайн Big Data & AI открыла бесплатный демо-доступ на платформу с ИИ-агентами. Доступ к ней позволяет компаниям самостоятельно тестировать работу ИИ на релевантных для них задачах.

Пока что доступно 3 специализированных агента:

  • Ассистент-секретарь транскрибирует онлайн-встречи и подводит их итоги.
  • Помощник продавца помогает быстро находить информацию по базе знаний, анализирует диалог с клиентом и генерирует персонализированные скрипты.
  • Оператор контакт-центра анализирует запросы клиентов и предлагает операторам адаптивные скрипты для эффективной коммуникации.

Взаимодействие обеспечивается через диалоговый интерфейс – задачу можно формулировать в свободной форме.

Платформа является мультиагентной системой, которая объединяет в себе возможности популярных LLM-систем (large language models – большие языковые модели). Платформа позволяет вести кросс-функциональную работу в одном диалоге. Например, агент-секретарь транскрибировал встречу, а помощник продавца может подготовить коммерческое предложение на основе этого анализа. Агенты при этом помнят общий контекст и дополняют друг друга.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«Главный барьер для внедрения ИИ – недоверие бизнеса к абстрактным возможностям технологии. Мы даем инструмент, который решает конкретные операционные задачи: повышает конверсию в продажах, разгружает сотрудников от рутины и ускоряет принятие решений. В рамках тест-драйва бизнес получает доступ к трём специализированным агентам, которые могут интегрироваться в повседневную работу и продемонстрировать свою ценность уже за две недели».

В ближайших планах компании – предоставить пользователям тестировать агентов на своих загруженных файлах, а также предоставить возможность создавать собственных агентов под узкие задачи с помощью встроенного конструктора. ИИ-агенты открывают новые возможности для повышения эффективности в мире, где до 4 часов рабочего времени сотрудника могут занимать рутинные задачи. Это решение для быстрого поиска, анализа и использования знаний в разных сферах, которое не заменит человека, но кардинально трансформирует его роль – от исполнителя рутинных операций до стратега.

Демо-доступ будет действовать 2 недели.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: искусственный интеллект Билайн ИИ-агенты AI-агенты

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

13.10. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Китайские открытые модели LLM стали наиболее популярными у российских компаний / MForum.ru

02.10. [Новости компаний] Искусственный интеллект: МедТех ИИ усовершенствовала алгоритм для диагностики атрофического гастрита / MForum.ru

19.09. [Новости компаний] IT. ИИ: МТС запускает международный акселератор в области GenAI, обещая немалые инвестиции / MForum.ru

15.09. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Российские банки пробуют китайские ИИ ускорители / MForum.ru

09.09. [Новости компаний] Искусственный интеллект: ИИ Билайна и Сеченовского университета - новый уровень диагностики заболеваний почек / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor официально представила Magic 8 и Magic 8 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor Watch 5 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad3 Pro 13.3 представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 5 – флагманские наушники с 11 мм динамиками и Hi-Fi версией / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch GT 2 с ярким дисплеем и eSIM представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad 5e представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X300 и X300 Pro с 200 Мп камерами представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки]  Анонсы: Характеристики Honor Magic 8 Pro раскрыты до анонса / MForum.ru

14.10. [Новинки] Слухи: Nothing работает над Phone (3a) Lite / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально / MForum.ru

10.10. [Новинки] Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru

08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru

07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: