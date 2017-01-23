Кадры: Марек Слачик возьмет на себя клиентский сервис Билайн. Артем Вартанян ушел из компании

MForum.ru

Кадры: Марек Слачик возьмет на себя клиентский сервис Билайн. Артем Вартанян ушел из компании

23.01.2017, MForum.ru

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Как ни печально, но ВымпелКом вновь оказался в ситуации обновления кадров. Это было практически неизбежно в связи со сменой генерального директора, и, надеюсь, процесс не будет слишком масштабным. Артем Вартанян простоял у руля клиенского сервиса всего 1 год.

О его уходе сегодня первым рассказал ComNews.ru, и подтвердила пресс-секретарь "ВымпелКом" Анна Айбашева.

Нового человека в компании решили не искать, функция обслуживания клиента переходит в блок по развитию бизнеса на масссовом рынке, которым с сентября 2016 года руководит исполнительный вице-президент компании "ВымпелКом" Марек Слачик.

В компании множится число экспатов, работающих в российской дочке Vimpelcom на руководящих должностях, в частности, в команде гендиректора Шелля Мортена Йонсена сегодня собраны.

- Фабрицио Мамбрини, исполнительный вице-президент, главный финансовый директор ВымпелКом, сменивший Николая Иванова в октябре 2016 года;

- Джордж Хелд, отвечающий за развити финансовых и медиасервисов и цифровых коммуникаций с ноября 2016 года;

- Марек Слачик, исполнительный вице-президент, руководитель блока по развитию бизнеса на массовом рынке с сентября 2016 года.

- Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ОАО "ВымпелКом" с января 2015 года.

Нельзя свести все к смене CEO, господа Слачик и Шкоп пришли в компанию еще при Михаиле Слободине. Тем не менее, вместе с другими заменами, постоянная активная "ротация" управленцев 1-й и других линий, на мой взгляд, не способствует созданию обстановки, благоприятной для ведения бизнеса в тех сложных высококонкурентных условиях, которые сложились к 2017 году на российском телеком-рынке.

Справка MForum.ru:

Марек Слачик

Марек Слачик до прихода в ВымпелКом занимал должность Старшего вице-президента, директора по маркетингу Telenor Group, отвечая за разработку и реализацию комплексной маркетинговой стратегии телекоммуникационной компании в Европе и Азии. До этого, с августа 2015 по март 2016 года, Марек руководил блоком маркетинга в шведской бизнес-единицыTelenor. В 2012 – 2015 годах занимал пост генерального директора Telenor Denmark, где осуществил радикальную трансформацию бизнеса, включающую обновление системы поддержки бизнеса, запуск проектов в области совместного строительства и эксплуатации сетей связи, а также внедрение клиентоцентричной стратегии. До прихода в Telenor Denmark Марек возглавлял блок маркетинга в Telenor Serbia. Ранее он занимал ряд руководящих позиций в Microsoft, Mobilkom, O2, Eurotel, Vodafone. Марек окончил Экономический университет Праги.

 

Артём Вартанян

Пришел в «ВымпелКом» в 2002 году в качестве специалиста казначейства в финансовой дирекции. В 2004 году ушел из компании с позиции ведущего специалиста и с 2004 по 2007 год работал в компаниях Caterpillar и ГК «Независимость».

В 2007 году Артём вернулся в «ВымпелКом» на позицию руководителя службы финансовой интеграции приобретенных компаний в странах СНГ.

В 2008 году Артём назначен финансовым директором «Билайн» в Камбодже.

С февраля 2011 года возглавил проектный офис бизнес-единицы «Россия», где на позиции директора по стратегическим проектам отвечал за обеспечение кросс-функционального взаимодействия в рамках реализации стратегических проектов.

В 2013 году Артём назначен на должность директора по клиентскому опыту компании «ВымпелКом». Под его руководством создана система мониторинга удовлетворенности и лояльности клиентов и анализа факторов, влияющих на этот показатель, разработан комплекс мер для дальнейшего повышения качества предоставляемого продукта и сервисов, получаемых клиентом по различным каналам от офисов продаж и пунктов оплаты до центров поддержки клиентов и каналов самообслуживания.

В 2015 году Артем также возглавил проектный офис, отвечающий за разработку стратегии по трансформации бизнес-процессов компании с целью максимального повышения их эффективности.

В декабре 2015 года назначен на должность вице-президента по клиентскому сервису.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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