Кадры. Назначения: Сергей Анохин, экс-Ростелеком, возглавит Билайн со 2-го сентября 2024 года

MForum.ru
12.07.2024,
Такая вот сегодня «горячая новость».
Чем известен новый генеральный директор ПАО ВымпелКом?
Сергей Анохин хорошо известен в отрасли как до последнего времени старший вице-президент – финансовый директор компании Ростелеком. Он работал в Ростелекоме с 2017 года, обновлял стратегию развития этой компании, занимался финансами, венчурными инвестициями.
Как и Александр Торбахов, Сергей Анохин известен вниманием к теме клиентоцентричности.
При нем финансовые показатели ГК Ростелеком заметно выросли – как выручка, так и OIBDA, прибыль и свободный денежный поток. И это несмотря на кризисные годы.
Будем надеяться, что с учетом его опыта и идей ВымпелКом получит новый импульс к развитию.
Я был бы рад, если бы какое-то время компанией ВымпелКом поруководил «технарь», кто-то из экс-директоров по развитию сети. Но сейчас такие времена, что финансист у руля оператора сотовой связи, пожалуй, более правильное решение.
Чем займется Александр Торбахов?
Формально он уходит на повышение – становится главой Совета директоров Билайна. По факту, как мне кажется, Сергей Анохин, который уже доказал, что хорошо справляется с реализацией разработанных стратегий, получит значительную самостоятельность в вопросах управления компанией.
Сейчас, на этапе плавной передачи власти в компании, можно вспомнить, что произошло за период, когда у руля Билайн находился Александр Торбахов. Подвести промежуточные итоги.
🔸 С момента своего возвращения в Вымпелком, он весьма откровенно говорил о проблемах, накопившихся в отрасли, прежде всего о том, что телеком-операторы не справились с задачей обеспечения безопасности абонентов. Это был свежий, непривычный взгляд, годами проблема замалчивалась. Немалое внимание было уделено в Билайн перестройке отношения к компании к клиентам в сторону клиентоцентричности – этим, впрочем, еще ранее занимался и Михаил Слободин.
🔸 Вторая большая заслуга Александра Торбахова – поднятая в паблик тема проблемы раздутых абонентских баз компаний, порочности ориентации на число подключенных SIM-карт, а не на число платящих клиентов. Г-н Торбахов пытался изменить сложившуюся на российском рынке систему, основанную, например, на «разбрасывании» сим-карт у метро и в магазинах. Систему, из-за которой операторы теряли немало денег практически впустую. В отрасли пока что не готовы отказываться от общемировой практики подсчета числа абонентов и переходить на CLTV, но Билайн последовательно придерживается своей позиции.
🔸 Финансовые показатели. Был достигнут разворот от негативной динамики ключевых финансовых показателей к «зеленым цифрам».
🔸 Перестройка целеполагания в компании происходило на фоне активной модернизации сети, особенно в период до 2022 года. В 2020-2024 году сеть Билайн во многих регионах присутствия заметно улучшила пользовательский опыт, прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге, но далеко не только в этих двух городах. Был проведен не только масштабный рефарминг, но и массированно развертывались многие тысячи новых базовых станций. Прирост покрытия LTE в России по данным компании составил 25%. Сеть уверенно справляется с ростом трафика, который за январь 2020 - июнь 2024 составил 121%.
Александр Торбахов остается акционером компании.
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теги: кадры назначения Билайн Вымпелком
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