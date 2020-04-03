Кадры: Александр Торбахов - новый гендиректор Билайн в России

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Кадры: Александр Торбахов - новый гендиректор Билайн в России

03.04.2020, MForum.ru

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ВымпелКом объявил о назначении Аоександра Торбахова генеральным директором компании с 6 апреля 2020 года.

Александр Торбахов - новый гендиректор Билайн в России

Новое, это забытое старое? Александр Торбахов уже возглавлял Билайн в 2009-2010 годы в период двоевластия, когда г-н Торбахов стал гендиректором, а Борис Немчиш - главным исполнительным директором. Этот тандем сменил Александра Изосимова. В такой схеме за Александром Торбаховым было решение вопросов взаимоотношений с государственными, правительственными и регуляторными органами, с российскими финансовыми институтами, вопросы персонала и юридические вопросы.

В структуре Veon Александр Торбахов будет подчинен содиректорам компании Серджи Эрреро и Каану Терзиоглу.

 

Краткая биографическая справка:

Родился 22 августа 1971 года в Москве.

В 1994 году окончил Московский Авиационный Институт, факультет Системы Управления Летательных Аппаратов.

В 1997 году окончил Московский Государственный Институт Международных Отношений (МГИМО), факультет Международные Экономические Отношения.

С 2003 года по 2005 годы проходил обучение по программе Executive MBA в одной из ведущих бизнес-школ мира Chicago GSB при University of Chicago. Получил степень MBA.

Свою карьеру начал в 1995 году в московском отделении международной аудиторской фирмы «Делойт и Туш».

С марта 1997 года – сотрудник Инвестиционной компании «Ринако Плюс». Прошел в компании путь от менеджера управленческого учета до заместителя финансового директора. После слияния «Ринако Плюс» с Группой «Никойл» в 1998 году руководил Блоком Операционной Поддержки Инвестиционного Банка.

С апреля 2001 года Финансовый директор ИБГ «Никойл». С июля 2004 года Первый Вице-Президент, Руководитель Розничного Направления.

Весной 2005 г. Александру Торбахову поступило предложение от Группы компаний «Росгосстрах» возглавить Блок Страхования Жизни, которым он руководит по настоящее время в должности генерального директора «Россгострах Жизнь». За это время Александр фактически «с нуля» построил новое страховое направление, превратив его из небольшого подразделения в эффективный быстрорастущий бизнес.

2009-2010 - генеральный директор ВымпелКом.

2010-2020 Г-н Торбахов успел поработать в нескольких крупнейших компаниях, в частности, занимал позицию зам.председателя Правления Сбербанка России, отвечая за розничный бизнес компании. Также у него есть опыт работы в X5 Retail Group.

Семейное положение: женат, двое сыновей.

Увлечения: чтение, спорт (хоккей).

Владеет английским языком (свободно), французским и испанским (разговорный).

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Пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru 

Александр Торбахов возглавит Билайн в России

Москва, 3 апреля 2020 года – ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о назначении Александра Торбахова Генеральным директором компании. Назначение вступает в силу 6 апреля 2020 года.

На протяжении более 25 лет Александр работает на руководящих позициях в ряде крупнейших компаний, в числе недавних – X5 Retail Group и Сбербанк России. В Сбербанке Александр занимал позицию Заместителя Председателя Правления и курировал розничный бизнес, увеличив количество пользователей цифровых продуктов и сервисов банка до более чем 80 млн клиентов. В 2009- 2010 году он также занимал пост генерального директора Билайн.

На новой позиции Александр будет подчиняться содиректорам Группы VEON, головной компании Билайн, Серджи Эрреро и Каану Терзиоглу.

Комментируя данное назначение, Каан и Серджи отметили: «Александр – уважаемая в российской деловой среде фигура, которая привносит в Билайн свой успешный опыт работы в крупнейших технологических компаниях и ритейле страны. Его опыт и лидерские качества будут играть ключевую роль в трансформации операционных и финансовых показателей Билайн».

Александр Торбахов прокомментировал: «Билайн – один из сильнейших российских брендов, и я рад возглавить компанию, продолжая начатую несколько месяцев назад операционную и финансовую трансформацию ее бизнеса. Угроза коронавирусной инфекции в очередной раз подтверждает высочайшую важность услуг связи и цифровых сервисов для общества. Возглавляя компанию, я беру обязательство поставить интересы наших клиентов в центр будущей стратегии Билайн».

Александр имеет степень MBA Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете (The University of Chicago Booth School of Business, США). Он окончил Московский авиационный институт (МАИ) и Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО).

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Пресс-релиз компании ВымпелКом на сайте компании

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теги: Билайн ВымпелКом кадры назначения

© Алексей Бойко, MForum.ru

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