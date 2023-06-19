Образование. Кадры: Вымпелком и МТУСИ подвели итоги хакатона "билайн engineering"

19.06.2023, MForum.ru

ВымпелКом и МТУСИ (который я когда-то окончил) провели студенческий хакатон "билайн engineering". Соревнования прошли в Технопарке "Сколково".

В рамках хакатона студенты искали овершутинговые сектора, перепутанные сектора LTE и разрабатывали планы мобильной сети для населенных пунктов. Все задания были рассчитаны на участников, обладающих знаниями в области мобильной связи и пониманием топологии сети мобильного оператора.

Евгений Лебединский, начальник отдела радиоизмерений, рассказал участникам о своем карьером треке, поделился стратегией и задачами оператора мобильной связи, поделился деталями работы в компании.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике в билайне:

«билайн, будучи крупной инженерной компанией, уделяет большое внимание развитию отрасли. Сотрудничество с профильными вузами, такими как МТУСИ, для нас является стратегически важным: совместные образовательные проекты позволяют нам готовить молодых специалистов с нужными компетенциями под наши задачи, вузу – предоставлять качественную практическую часть учебного плана, студентам – проверять свои знания и навыки на реальных кейсах, знакомиться с компанией и рассматривать ее как будущего работодателя. Формат хакатона для билайна – один из форматов привлечения и отбора студентов на стажировку в тех. блок. Мы поздравляем победителей и ждем на стажировке в билайне».

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теги: образование кадры Вымпелком билайн

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