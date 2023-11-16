Кадры: ВымпелКом инвестировал в платформу корпоративного образования KAMPUS

16.11.2023, MForum.ru

Форма участия оператора в проекте - через дочернюю компанию ООО "Хайв", занимающуюся венчурными инвестициями, ВымпелКом приобрел долю в 12% в ООО "Теории от практиков". Эта компания разработала и развивает платформу KAMPUS по автоматизации процессов адаптации, развития и обучения сотрудников малого, среднего и крупного бизнеса. Сумма сделки не раскрывается.

Платформа KAMPUS основана на авторской методологии и призвана решить 3 проблемы, характерных для корпоративного обучения. Во-первых, сотрудники не хотят учиться тому, что им назначают сверху; во-вторых, HR-команды зачастую тонут в рутине и не успевают заниматься решением задач стратегического уровня; в-третьих - у многих компаний бюджеты на обучение сотрудников скромные и даже сокращаются.

Для решения перечисленных проблем в компании полагаются на глубокую автоматизацию всех процессов корпоративного обучения и развития сотрудников. Для этого поддерживается встроенный редактор создания обучающих материалов, плеер SCORM-курсов, умная система назначения обучения и работы с аналитикой, автоматизация процесса onboarding. Также делается упор на персонализацию корпоративного обучения - для этого есть индивидуальные планы развития со встроенной диагностикой и предоставление пользователю активной роли, что должно повышать его вовлеченность. Используется модель 70-20-10, включая поддержку функционала обмена экспертизой между сотрудниками, назначения и контроля практических развивающих задач.

Николай Евченко, директор по инновациям ПАО «ВымпелКом»:

«Мы полностью разделяем видение основателя KAMPUS, верим в команду, которая создала классный продукт, знаем мнение рынка об этой платформе и, основываясь на этих знаниях, приняли решение инвестировать. Мы будем рады оказать проекту не только финансовую поддержку, но и поделиться своей экспертизой и сетью контактов. На последующих раундах мы также рассчитываем привлечь новых инвесторов в проект за счет нашего обширного нетворкинга и деловой репутации. Искренне надеюсь на то, что KAMPUS усилит наш венчурный портфель».

Хотя KAMPUS появился сравнительно недавно, в марте 2021 года, на сегодня, по данным компании, количество пользователей этой платформой достигло 160 тысяч, а среди клиентов есть такие компании как X5 Group, Группа «Cамолет», Газпром-Медиа Холдинг, Банк Точка, Qiwi, Mitsubishi Electric, Школа управления СКОЛКОВО, МАКФА. Всего заявляется о более чем 40 компаниях - клиентах.

Платформа KAMPUS входит в единый реестр российского ПО и аккредитована в качестве IT-компании.

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