Продажа компаний: Сделан еще один шаг к продаже оператора Вымпелком

08.02.2023, MForum.ru

Тема продажи бизнеса Вымпелком компанией VEON команде топ-менеджеров оператора, что называется, не отпускает СМИ.

Продажу, которую было на днях заблокировали, выставив условия, связанные с погашением долгов VEON перед российскими держателями евробондов, одобрила правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Произошло это, в том числе потому, что VEON пообещал вопросы решить.

Сделан еще один шаг к успешному закрытию сделки, которая отдаст контроль за компанией в руки его российского менеджмента во главе с гендиректором Александром Торбаховым. Ранее, 15 декабря 2022 года эту сделку одобрила ФАС России. Цель по закрытию сделки - до 1 июня 2023 года.

Продажа компанией VEON своего лучшего актива, каким был Вымпелком до февраля 2022 года, да и остается сейчас, это вынужденная мера. Будет ли она носить формальный характер или реальный бенефициар сменится, зависит от ряда факторов, среди которых геополитические играют основную роль. Вероятно, что если сделка по продаже Вымпелком состоится, оператор будет оставаться в руках менеджмента до конца 2023 года или долее. В том числе, это может быть и в случае, если сменится бенефициар.

Если смотреть со стороны абонентов, то продажа компании для них не так уж значима, сеть билайн продолжит развиваться, работать, предоставлять услуги, независимо от своей принадлежности. Российский статус компании обеспечит ей больше бизнес-возможностей, например, возможность участия в госзакупках.

Александр Торбахов, генеральный директор билайна:

«Одобрение со стороны правительственной комиссии - безусловно важный этап на пути к закрытию сделки, о которой мы впервые рассказали в конце прошлого года.

Впереди еще долгий и непростой путь, но мы по-прежнему уверены, что выбрали лучший из возможных сценариев дальнейшего развития нашей компании. В первую очередь - для наших клиентов. Таким образом мы сможем обеспечить преемственность текущего курса, непрерывный сервис и качественные услуги».

Считаю, что для долгосрочного успеха проекта за ним должны стоять интересы какого-то всем понятного и крупного участника рынка с возможностями инвестиций, синергиями и т.п., который или уже имеет солидные компетенции в телекоме, или намерен активно развивать это направление. Среди возможных кандидатов на эту роль - Сбер, Газпромбанк с их опытом MVNO, и другие, не сбрасывая со счетов МТС, если российский рынок пойдет по пути консолидации сотового бизнеса.

пресс-релиз билайн

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