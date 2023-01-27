Покупка компаний: Вымпелком продадут и перепродадут, но пока все остановилось

MForum.ru
27.01.2023,
Российские регуляторы заблокировали сделку по продаже Вымпелкома холдингом Veon менеджменту компании, узнал КоммерсантЪ.
Отмечу, что это не точная информация. Может быть заблокировали, а может быть и просто отложили на время.
Почему это могло произойти?
Дело в том, что Veon не платит по еврооблигациям, а в России есть немало их держателей. В сложившейся ситуации российские регуляторы хотели бы, чтобы были выпущены "замещающие облигации" российской дочкой на ту же сумму, которую должен российским держателям облигаций Veon, что чуть не удвоило бы долг компании, который и без того составляет 240 млрд руб. Не удивительно, что в Вымпелком это решение ЦБ оспаривают в суде, мы уже это вчера обсуждали. В свою очередь Veon предлагает дать ему отсрочку по платежам в объеме $1,5 млрд на полгода, причем на это предложение уже согласились держатели евробондов Великобритании. Российские регуляторы, соответственно, тянут с одобрением сделки по продаже Вымпелком, чтобы гарантировать выплаты российским держателям еврооблигаций Veon.
Состоится ли в конце-концов продажа российской дочки Veon "группе менеджеров"?
Практически наверняка состоится. В этом году.
Будет ли эта сделка окончательной или это временный формат, а затем произойдет еще один переход актива из рук в руки?
Уверен, что не позднее, чем в течении 2 лет, компания перейдет вначале в руки менеджмента, а затем - в руки другого покупателя. Из наиболее вероятных кандидатов - Газпром в лице одной из дочерних структур, например, Газпромбанка или Сбербанк. Последний мне кажется наиболее вероятным кандидатом на приобретение Вымпелкома.
Как это влияет на абонентов компании?
Практически никак. Компания работает, услуги оказываются и будут оказываться. Тем более на рынке пауза в развитии сетей сотовой связи, связанная с ожиданием появления российского оборудования связи.
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теги: ВымпелКом билайн покупка продажа компаний
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