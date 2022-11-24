Участники рынка: ВымпелКом продан, ждать ли изменений?

MForum.ru
24.11.2022,
Итак, VEON продал компанию ПАО "ВымпелКом" "группе топ-менеджеров компании". Топ-менеджеры оказались небедными людьми, способными выплатить 130 млрд рублей. Не позднее 1 июня 2023 года сделку планируется завершить. Кроме того, если верить источникам РБК, ВымпелКом возьмет на себя обязательства по выплате части долгов VEON, что поднимает оценку стоимости компании более полутриллиона рублей.
Что это означает для российского рынка. Я не жду каких-то кардинальных изменений. Прежде всего потому, что сейчас действия и успехи операторов диктуются прежде всего внешними обстоятельствами, а не внутренними стратегиями участников рынка.
Александр Торбахов, генеральный директор билайна:
«Эта сделка — важная веха в истории билайна. Команде топ-менеджмента в лице меня, Светланы Кирсановой, Максима Зайкова, Валерия Шоржина и Рената Насретдинова удалось сформировать наиболее сбалансированное предложение для Группы VEON, что обеспечило его победу в конкурентном процессе по продаже актива. Уверен, что, несмотря на то что закрытие сделки потребует еще много усилий с обеих сторон, нам удастся обеспечить преемственность курса развития билайн в интересах наших клиентов, сотрудников и партнеров.
Что касается работы компании: для наших клиентов все останется по-прежнему. Мы и дальше будем предлагать качественные услуги и непрерывный сервис. Наша стратегия показала свою эффективность, и мы не планируем от нее отказываться».
Для VEON решение во многом вынужденное, но в конечном итоге правильное, если говорить об учете интересов акционеров. Особенно если сделку утвердят российские регуляторы и найдется возможность для ее финансирования на тех или иных условиях кем-то из крупных участников российского рынка, скажем, Сбером. В этом случае нынешние владельцы компании уйдут с российского рынка в очень льготном режиме.
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теги: билайн ВымпелКом участники рынка купля продажа Veon
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