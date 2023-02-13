Кадры: Антона Щелокова утвердили в должности главного финансового директора ВымпелКом

MForum.ru
13.02.2023,
Антон Щелоков избавился от приставки и.о. в названии своей должности - более полугода он исполнял обязанности главного финансового директора компании Вымпелком (бренд билайн), а также директора по управлению инвестициями и коммерческому анализу. И вот с сегодняшнего дня, 13 февраля 2023 года, он назначен и вступил в должность главного финдиректора.
Непосредственный начальник - генеральный директор компании Вымпелком Александр Торбахов, комментирует:
«Антон работает в нашей компании уже 18 лет и прошел за это время огромный путь. Он является ярким примером того, что в билайне, при должном упорстве, таланте и ответственности, можно построить совершенно потрясающую карьеру.
Исполняя обязанности финансового директора, Антон проявил себя, как ответственный и надежный сотрудник, поэтому я не сомневаюсь, что вместе с ним нам удастся достойно встретить вызовы будущего, в том числе и грядущий выход из VEON».
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теги: билайн Вымпелком кадры Антон Щелоков
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