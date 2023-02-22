Покупка бизнесов: МТС купил еще одну компанию с экспертизой в области AdTech - Buzzola

MForum.ru

Покупка бизнесов: МТС купил еще одну компанию с экспертизой в области AdTech - Buzzola

22.02.2023, MForum.ru

МТС выкупила 67% в капитале группы Buzzoola (ООО «Баззула Интернет Технологии» и ООО «Баззула Рекламные Технологии»), компании с опытом работы на рынке нативной рекламы. В МТС ожидают, что это поможет ускоренному развитию собственного AdTech направления. У МТС есть право в 2024 году довыкупить оставшиеся 33%. Buzzoola продолжит функционировать как отдельная компания в составе ООО Стрим, дочерней компании МТС.

 

 

МТС планирует включить в свой AdTech контур рекламную биржу AdEx и SSP-платформу Buzzola, которые дополнят собственные решения DSP и DMP МТС.

Напомню расшифровку аббревиатур:

SSP (Supply/Sell Side Platform) – технологическая платформа, с помощью которой паблишеры, конкретные сайты или рекламные сети могут продать свой инвентарь - рекламные площади.

DSP (Demand Side Platform) – автоматизированная система покупки рекламы, с помощью которой конечные рекламодатели (бренды) и рекламные агентства покупают показы рекламы аудитории.

DMP (Data Management Platform) – платформа управления данными, которая собирает, систематизирует и анализирует сведения об аудитории из разных источников.

Охват сети Buzzola по данным компании - более 70 млн уникальных пользователей в месяц, объем месячного трафика - 450 млрд запросов рекламы. Кроме стандартных медийных форматов используются также уникальные infeed инструменты.

Новые возможности пойдут на усиление рекламной платформы МТС Маркетинг, работающей с использованием Big Data МТС.

пресс-релиз МТС

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теги: развитие сетей МТС реклама рекламные платформы AtTech Buzzoola покупка бизнесов покупка компаний

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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