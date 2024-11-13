Электроника: Росатом планирует купить 50% новосибирской компании Future Technologies

13.11.2024, MForum.ru

Росатом планирует купить 50% новосибирской компании Future Technologies (ООО Файбертрейд), знают в РБК, сумма сделки – 7 млрд рублей.

Future Technologies разрабатывает, производит и поставляет оптические трансиверы, мультиплексоры и другое оборудование для волоконно-оптической связи.

Росатом уже приобретал успешные компании, работающие в области производства электроники, которые могут представлять интерес, прежде всего, для удовлетворения собственных потребностей. В декабре 2023 года Росатом приобрел 50% в производителе электроники Kraftway. У компании есть дочка, которая занимается производством телеком коммутаторов ООО Т-ком.

В Future Technologies могут рассчитывать на возможность под крылом Росатома нарастить объемы производства, добиться еще большей локализации, получить доступ к финансовому ресурсу, каналы выхода на рынки других стран и гарантированный базовый объем заказов. С другой стороны, дальнейшее динамичное развитие бизнеса Future Telecom может притормозить иная бизнес-культура, свойственная структурам типа Росатома.

В публикации приведены данные прогноза агентства NeoAnalytics, согласно которому объем российского рынка телеком-оборудования будет в среднем расти на 2-3% и к 2026 году приблизится к 2 трлн руб.

Среди российских компаний, работающих на этом рынке, можно отметить КНС Групп, ИРЭ-Полюс, Иртею, Булат, Ростех, Сигналтек, Т9, Элтекс и других.

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