Кадры: Александр Панков назначен президентом ПАО ВымпелКом

MForum.ru
16.10.2023,
На этой позиции он сменил Рашида Исмаилова, который занимал эту позицию с августа 2020 года. Срок его полномочий истек, он покидает компанию. Полномочия Рашида Исмаилова - до 15 октября 2026 года.
Александр Панков - вице-президент билайна по взаимодействию с органами государственной власти, он продолжит возглавлять GR-направление компании.
Устав компании подразумевает, что президент представляет интересы ВымпелКом перед госорганами, определяет политику работы с персональными данными и отвечает за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну.
Александр Торбахов, генеральный директор билайна:
«Теперь, когда мы стали полностью российской компанией, GR-направление нашей работы стало еще более значимым. В этом смысле назначение Александра Панкова на новую должность – логичный шаг. Я приветствую Александра в новой роли и желаю ему успехов в работе».
В структуре ПАО "ВымпелКом" за всю операционную деятельность отвечает генеральный директор, то есть Александр Торбахов.
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теги: Вымпелком билайн кадры назначения
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