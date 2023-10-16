Кадры: Александр Панков назначен президентом ПАО ВымпелКом

16.10.2023, MForum.ru

На этой позиции он сменил Рашида Исмаилова, который занимал эту позицию с августа 2020 года. Срок его полномочий истек, он покидает компанию. Полномочия Рашида Исмаилова - до 15 октября 2026 года.

Александр Панков - вице-президент билайна по взаимодействию с органами государственной власти, он продолжит возглавлять GR-направление компании.

Устав компании подразумевает, что президент представляет интересы ВымпелКом перед госорганами, определяет политику работы с персональными данными и отвечает за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну.

Александр Торбахов, генеральный директор билайна:

«Теперь, когда мы стали полностью российской компанией, GR-направление нашей работы стало еще более значимым. В этом смысле назначение Александра Панкова на новую должность – логичный шаг. Я приветствую Александра в новой роли и желаю ему успехов в работе».

В структуре ПАО "ВымпелКом" за всю операционную деятельность отвечает генеральный директор, то есть Александр Торбахов.

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