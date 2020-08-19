Кадры: Рашид Исмаилов присмотрит за услугами связи для органов госвласти в должности президента ВымпелКом

MForum.ru
19.08.2020,
Следует помнить, что в структуре ПАО "ВымпелКом" за всю операционную деятельность отвечает генеральный директор, то есть Александр Торбахов. Должность президента компании до какой-то степени декоративная, но Рашид Исмаилов будет отвечать и за конкретику - управлять оказанием услуг для ряда госорганов. Александр Крупнов, который занимал позицию президента компании ВымпелКом ранее, становится советником нового президента.
Биографическая справка
До прихода в «ВымпелКом» Рашид работал в составе топ-менеджмента в различных компаниях высокотехнологичного сектора. На протяжении последних лет он занимал руководящие позиции в российских представительствах компаний Ericsson, Huawei Technologies и Nokia. С 2014 по 2018 год Рашид работал в должности заместителя министра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Рашид окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), исторический факультет, а также Московский государственный политехнический университет (МГТУ МАМИ), по специальности "Экономика и управление на предприятии".
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теги: кадры Билайн ВымпелКом Рашид Исмаилов назначения
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