Кадры: Совет директоров ПАО "ВымпелКом" продлил полномочия гендиректору компании, Александру Торбахову

15.12.2023, MForum.ru

В Интерфакс заметили, что совет директоров ПАО "ВымпелКом" продлил полномочия гендиректору компании, Александру Торбахову, еще на 3 года.

Эта новость любопытна не только фактом того, что г-н Торбахов остается у руля компании, владельцем которой являются ее менеджеры, включая Александра Торбахова, через "Коперник-Инвест 3".

Интересно еще и то, что это назначение ломает негативный тренд, о котором я говорил ранее - когда генеральные директора компании ВымпелКом долгие годы менялись иногда даже до истечения первого трехлетнего срока их руководства. Что, конечно, создавало у топ-менеджмента "чемоданные настроения". Вместо активной работы на пользу бизнеса люди зачастую думали о том, как в лучшем виде предстать перед новым руководителем или и вовсе начинали искать "запасной аэродром", полагая что новый руководитель приведет своих людей, что зачастую и случалось.

За всю историю ВымпелКома, дольше всех у руля компании оставался ее основатель Дмитрий Зимин (с 1992 по 2001), а затем Александр Изосимов (2003-2009). Все остальные были в большей или меньшей степени "временщиками". На этот раз, как видим, негативный тренд ломается. Хочется верить, что это пойдет компании на пользу, и последние квартальные отчеты компании внушают некоторый оптимизм.

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теги: Вымпелком кадры назначения

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