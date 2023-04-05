Стартапы и работа с ними: Вымпелком встретился со стартапами

MForum.ru
05.04.2023,
Стартапы сегодня - это хороший способ для компании подобрать для себя, как минимум, творческие кадры, как максимум, сэкономить на R&D.
5 апреля билайн провел Pitch Day, не в первый уже раз, где стартапы получили возможность рассказать о себе другим участникам, а также венчурному комитету, топ-менеджменту и экспертам компании - 10 минут на презентацию и 5 минут для ответов на вопросы. В этой встрече участвовали стартапы, специализирующиеся в области HR и образовательных (EdTech) технологий.
Для того, чтобы добиться такого результата МТС установила новые BS, перенастроила действующее оборудование, расположенное вдоль четырех новых городских автомагистралей, формирующих хордовое кольцо между ТТК и МКАД. Кроме того, связь появилась на Северо-Западной хорде, а также на всех участках Северо-Восточной и Юго-Восточных хорд и Южной Рокады, которые уже открыты для движения транспорта.
Всего новые магистрали и прилегающие к ним объекты, обеспечены покрытием от более, чем 1500 базовых станций. Оборудование МТС агрегирует все доступные LTE диапазоны, кроме того, при необходимости трафик перенаправляется на соседние базовые станции.
По данным МТС, проделанные работы позволили нарастить пропускную способность сети, повысить стабильность подключений и скорость интернета на 30%-40%. Средняя скорость мобильного интернета, доступная абоненту, как сообщает МТС, достигает 110 Мбит/с (в часы пик - в среднем 35 Мбит/с).
«Ежедневно жители Москвы проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут. Благодаря новым автомагистралям это время заметно сократится, но все же, в силу масштабов столицы, это будут не минуты, а часы, с учетом того, что в среднем автомобилист в Москве проезжает 56 км за пять поездок, – комментирует технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. – Мы понимаем важность качественной связи на всей транспортной инфраструктуре города, поэтому постоянно расширяем и улучшаем свою сеть параллельно с ее развитием. Это позволяет нашим абонентам пользоваться интернетом в пути так же легко и свободно, как дома или в любом другом месте города».
Завершение работ по обустройству нового хордового кольца ожидается к концу 2023 года. Его общая длина превысит 133 км, что втрое больше, чем протяженность ТТК.
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теги: Вымпелком билайн стартапы и работа с ними
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