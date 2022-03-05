Работа со стартапами: МТС выбрала 19 проектов для их проработки в преакселерационной программе MTS STARTUP GARAGE

MForum.ru
05.03.2022,
Компании МТС и Россети договорились о партнерстве и планируют запустить пилотные проекты по внедрению технологий IoT в систему учета электроэнергии Красноярского края.
Участие в программе позволит студентам создавать, пилотировать и внедрять свои продукты на инфраструктуре МТС при поддержке экспертов компании. В программу вошли проекты студентов вузов-партнеров программы - Томского государственного университета и Томского политехнического университета.
В число прошедших отбор попали девятнадцать проектов, например, проект мобильного приложения для тренировки когнитивных навыков, и сервис, направленный на поиск мероприятий, проходящих поблизости. В рамках акселерационной программы команды будут заниматься развитием базовых продуктовых компетенций, определять портрет целевой аудитории, потребительскую проблему, искать способы ее решения, ключевую ценность, проверять продуктовые гипотезы.
Организатор программы обещает поддержку трекерами (специалистами по росту стартапов), а также доступ к цифровым ресурсам МТС - стекам технологий, облачной инфраструктуре и IoT.
Следующим этапом станет 3-х месячная акселерация, где студентам предстоит определять бизнес-модель, считать рынок и юнит-экономику, собирать действующий прототип и делать первые тестовые продажи.
Лучшие прототипы могут стать частью полноценной цифровой экосистемы МТС. Также в МТС готовы предложить студентам стажировки, а лучшим - постоянную работу.
«МТС накопила огромный опыт работы в сфере инноваций – мы предоставляем высокотехнологичные услуги и поддерживаем своих сотрудников, которые готовы создавать и развивать собственные стартапы внутри компании. Так, за время работы внутреннего акселератора МТС более 70 команд прошли акселерацию и создали 9 прототипов продуктов. И я рада, что с открытием в Томске акселерационной программы МТС для студентов, мы создаем условия для развития творческого и технологического потенциала томских студентов и региона в целом. Я уверена, что цифровые продукты, созданные томскими студентами внутри акселератора МТС, получат поддержку и будут успешно внедрены в нашу повседневную жизнь», — отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.
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теги: МТС работа со стартапами стартапы и работа с ними
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