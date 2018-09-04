СОБ: МТС и ВШЭ предлагают студентам конкурс бизнес-проектов HSE{Business}Cup-2018

04.09.2018, MForum.ru

Для участия в конкурсе необходимо собрать команду из двух человек или более. Есть условия: хотя бы один человек в команде должен быть, что называется, “технарем”. Кроме того, кто-то в команде должен быть из студентов бакалавриата или магистратуры ВШЭ. Это два обязательных условия.

В команде могут участвовать сотрудники ВШЭ, студенты и сотрудники сторонних организаций. Потребуется заявка в формате инвестиционной презентации.

Участвовать можно по 5 бизнес-направлениям: финтех, искусственный интеллект, технологии в управлении персоналом (HRtech), цифровая медицина и онлайн-образование.

Сбор заявок завершится 3 октября, затем организаторы отберут 10 стартап-команд. Они пройдут так называемую “предакселерационную программу” в бизнес-инкубаторе ВШЭ при поддержке МТС. Каждой команде нужно будет исследовать рынок, создать MVP продукта, протестировать его на клиентах. Программа завершится в феврале 2019 года финальными выступлениями с презентациями перед менеджментом МТС, внешними инвесторами и потенциальными заказчиками. Лучшим командам обещан грант в 150 тыс. рублей на развитие бизнеса. Еще 200 тыс. руб. может предоставить ВШЭ на реализацию проекта. Подробнее: inc.hse.ru

Идея здесь, конечно, не только (не столько) в том, чтобы помочь творческим людям деньгами, суммы грантов не так уж привлекательны, сколько поддержать проекты экспертизой, научить превращать идеи в бизнес. Плюс потенциал интеграции в экосистему МТС. Полезное начинание.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

теги: социальная ответственность бизнеса СОБ

+ +