СОБ: МТС и ВШЭ предлагают студентам конкурс бизнес-проектов HSE{Business}Cup-2018

MForum.ru

СОБ: МТС и ВШЭ предлагают студентам конкурс бизнес-проектов HSE{Business}Cup-2018

04.09.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Для участия в конкурсе необходимо собрать команду из двух человек или более. Есть условия: хотя бы один человек в команде должен быть, что называется, “технарем”. Кроме того, кто-то в команде должен быть из студентов бакалавриата или магистратуры ВШЭ. Это два обязательных условия.

В команде могут участвовать сотрудники ВШЭ, студенты и сотрудники сторонних организаций. Потребуется заявка в формате инвестиционной презентации.

Участвовать можно по 5 бизнес-направлениям: финтех, искусственный интеллект, технологии в управлении персоналом (HRtech), цифровая медицина и онлайн-образование.

Сбор заявок завершится 3 октября, затем организаторы отберут 10 стартап-команд. Они пройдут так называемую “предакселерационную программу” в бизнес-инкубаторе ВШЭ при поддержке МТС. Каждой команде нужно будет исследовать рынок, создать MVP продукта, протестировать его на клиентах. Программа завершится в феврале 2019 года финальными выступлениями с презентациями перед менеджментом МТС, внешними инвесторами и потенциальными заказчиками. Лучшим командам обещан грант в 150 тыс. рублей на развитие бизнеса. Еще 200 тыс. руб. может предоставить ВШЭ на реализацию проекта. Подробнее: inc.hse.ru

Идея здесь, конечно, не только (не столько) в том, чтобы помочь творческим людям деньгами, суммы грантов не так уж привлекательны, сколько поддержать проекты экспертизой, научить превращать идеи в бизнес. Плюс потенциал интеграции в экосистему МТС. Полезное начинание.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

теги: социальная ответственность бизнеса СОБ

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

24.04. [Краткие новости] Социальная ответственность бизнеса: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» ищут социальных предпринимателей / MForum.ru

25.10. [Краткие новости] Социальная ответственность бизнеса: Абоненты Tele2 могут изменить жизнь детей к лучшему / MForum.ru

27.05. [Новости компаний] Социальные программы. Украина: "МТС-Украина" наградила победителей конкурса «Профессионалы будущего 2008» / MForum.ru

22.02. [Новости компаний] Социальные проекты. Украина: МТС объявляет о старте конкурсного этапа программы «Профессионалы будущего» / MForum.ru

27.10. [Бизнес]  Вкратце: Дайджест новостей / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:51 anmelnik93 Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
Кстати, этот телефон в офисах Билайн приобрести уже невозможно, неудивительно, ведь после старта продаж уже успело пройти достаточно много времени и большую часть аппаратов (если не все) уже успели ...
Сегодня 20:42 anmelnik93 Тема: Компания «Форте АйТи» произвела модернизацию Call-центра в Банке «Приморье»
Действительно отличное решение в применении корпоративного call-центра от компании «Forte-IT». Использование подобной системы call-центра, например, нашему бизнесу посоветовали специалисты от ...
Вчера 14:01 Аня Добряк Тема: Vertex - прошивка, выбор модели
Плюсую за последний коммент! Мне муж на день рождения подарил летом Impress Play. Вот уже пару месяцев хожу с новым телефончиком и ничего, вполне нравится и устраивает за такие небольшие деньги. ...
Вчера 01:59 Av83 Тема: Пресс-релизы: ZTE представит на IFA-2018 решения для мобильных устройств, обеспечивающие поддержку ...
Ну круто, значит они выполнят обещание о бюджетном 5g смартфоне в ближайшее время)
01.09.2018 20:47 KingsleyRex Тема: Nomu M6 - 3D Глянцевая задняя обложка Прочный телефон.
Задняя крышка выглядит великолепно, а также внешний вид. Потрясающие! Poptel P10 выглядит настоящим надежным телефоном для повседневного использования.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru

04.09. [Новинки] Слухи: LG Q9 готовится к релизу / MForum.ru

03.09. [Новинки] IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка / MForum.ru

02.09. [Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru

31.08. [Новинки] IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru

31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE / MForum.ru

31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3 / MForum.ru

30.08. [Новинки] Анонсы: AGM X3 – самый прочный смартфон со Snapdragon 845 / MForum.ru

29.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Yota 3+ / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus – смартфоны на Android One / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2S - Snapdragon 710, сдвоенные камеры и новые цвета / MForum.ru

21.08. [Новинки]  Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Предзаказ Ulefone S1 стартует от $10 / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Motorola One получит 5,88-дюймовый дисплей и АКБ 3000 мАч / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: